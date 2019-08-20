ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ບາເຊຍ ຂອງຊູດານ ຂຶ້ນສານ ເພື່ອເລີ້ມການດຳເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ຫາ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີຊູດານ ທ່ານ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ອອກໄປຈາກຫ້ອງການ ຂອງໄອຍະການຕໍ່ຕ້ານ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ຂອງຊູດານ, ວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2019.

ອະດີດປະທານາທິບໍດີຂອງຊູດານ ທ່ານໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ໄດ້ໄປປາກົດຕົວຢູ່ສານ
ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພາຍຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ໂດຍກອງທັບ ມາໄດ້ສີ່ເດືອນ​ແລ້ວ.

ທ່ານບາເຊຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົກຄອງຊູດານມາເປັນເວລາ 30 ປີ ໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາມີເງິນຕາຕ່າງ
ປະເທດ ໃນຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະການຮັບເອົາສິນບົນເປັນຂອງຂວັນ
ແບບຜິດກົດໝາຍ. ອີງຕາມນັກສືບຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຕໍ່ສານນັ້ນ ທ່ານບາເຊຍ ໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນສົດຫຼາຍລ້ານໂດລາ ຈາກ
ປະເທດຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.

​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງຄາ​ຣ໌ທູມ ຫຼາຍຄົນ ບໍ່​ພໍ​ໃຈກັບການ​ດຳ​ເນີນຄະດີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​
ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນ ກ່າວວ່າ ມັນ​ນ້ອຍ​ເກີນ​ໄປ ​ແລະ​ກໍສາຍເກີນໄປແລ້ວ.

ທ້າວອັບດູລາ ມາມູດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ “ການດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ບາເຊຍ ແມ່ນຜິດ
ຫວັງຢູ່ໜ້ອຍນຶ່ງ. ພວກເຂົາບໍ່ຫົວຊານຳເລື້ອງໃຫຍ່ ຢູ່ໃນສານ ພວກເຂົາ ບໍ່ຫົວຊາ
ເລີຍນຳ ການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ລາວຄວນຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນຖານການຂ້າ
ລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແລະການສັງຫານຜູ້ຄົນ ກ່ອນໝູ່​ໝົດ.”

ສານອາຍາສາກົນ ຫຼື ICC ໄດ້​ຕັ້ງຂໍ້ຫາ​ຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ​ຊູ​ດານ ໃນຖານກໍ່
ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດ​ຊາດ ແລະການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດ
ເຜົ່າພັນ ສຳລັບການກະທຳຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນລະຫວ່າງທີ່​ເຮັດ ສົງຄາມ ຢູ່ໃນເຂດດາຟົວ
ຂອງຊູດານ ທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນານ.

ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມານີ້ ທ່ານບາເຊຍ ຍັງໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາ ຖານຍຸ​ຍົງ ແລະ ພົວພັນ
ໃນການສັງຫານພວກປະທ້ວງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ການປົກຄອງຂອງທ່ານ. ໃນໄລຍະ
ສີ່ເດືອນຂອງການປະທ້ວງທີ່ທະວີ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ກອງທັບ
ປົດທ່ານບາເຊຍ ອອກຈາກອຳນາດ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນ ເມສາ ປີນີ້.

ທ່ານບາເຊຍ ອາຍຸ 75 ປີ ແຕ່ງກາຍໃນຊຸດເສື້ອຄຸມສີຂາວ ຕາມ​ປະ​ເພ​ນີ​ຂອງຊາວ​ຊູ​ດານ
ໄດ້ເບິ່ງການດຳເນີນຄະດີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຈາກກົງຂັງຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງສານ.

ຫົວ​ໜ້າທະນາຍຄວາມຂອງຈຳເລີຍ ທ່ານອາເມດ ອີບຣາຮີມ ອາລ-ຕາເຮຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ທ່ານປີເຕີ ຄຣໍຕີ ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະ
ເອົາຊະນະຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕ່າງໆໄດ້.

ທະນາຍຄວາມທ່ານນີ້ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ທ່ານບາເຊຍ ໄດ້ຮັບເອົາເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ
ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກຄວາມຂອງທ່ານ ໄດ້ໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອວັດຖຸປະສົງ ທາງດ້ານ
ສາທາລະນະ ເຊັ່ນວ່າ ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອທຶນ ແກ່ໂຮງໝໍຕ່າງໆ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG