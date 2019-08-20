ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ບາເຊຍ ຂອງຊູດານ ຂຶ້ນສານ ເພື່ອເລີ້ມການດຳເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ຫາ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີຂອງຊູດານ ທ່ານໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ໄດ້ໄປປາກົດຕົວຢູ່ສານ
ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພາຍຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ
ໂດຍກອງທັບ ມາໄດ້ສີ່ເດືອນແລ້ວ.
ທ່ານບາເຊຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົກຄອງຊູດານມາເປັນເວລາ 30 ປີ ໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາມີເງິນຕາຕ່າງ
ປະເທດ ໃນຄອບຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະການຮັບເອົາສິນບົນເປັນຂອງຂວັນ
ແບບຜິດກົດໝາຍ. ອີງຕາມນັກສືບຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຕໍ່ສານນັ້ນ ທ່ານບາເຊຍ ໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນສົດຫຼາຍລ້ານໂດລາ ຈາກ
ປະເທດຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ຫຼາຍຄົນ ບໍ່ພໍໃຈກັບການດຳເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວ
ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນ ກ່າວວ່າ ມັນນ້ອຍເກີນໄປ ແລະກໍສາຍເກີນໄປແລ້ວ.
ທ້າວອັບດູລາ ມາມູດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ “ການດຳເນີນຄະດີ ບາເຊຍ ແມ່ນຜິດ
ຫວັງຢູ່ໜ້ອຍນຶ່ງ. ພວກເຂົາບໍ່ຫົວຊານຳເລື້ອງໃຫຍ່ ຢູ່ໃນສານ ພວກເຂົາ ບໍ່ຫົວຊາ
ເລີຍນຳ ການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ລາວຄວນຖືກດຳເນີນຄະດີ ໃນຖານການຂ້າ
ລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແລະການສັງຫານຜູ້ຄົນ ກ່ອນໝູ່ໝົດ.”
ສານອາຍາສາກົນ ຫຼື ICC ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີຊູດານ ໃນຖານກໍ່
ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ແລະການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດ
ເຜົ່າພັນ ສຳລັບການກະທຳຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເຮັດ ສົງຄາມ ຢູ່ໃນເຂດດາຟົວ
ຂອງຊູດານ ທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນານ.
ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມານີ້ ທ່ານບາເຊຍ ຍັງໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາ ຖານຍຸຍົງ ແລະ ພົວພັນ
ໃນການສັງຫານພວກປະທ້ວງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ການປົກຄອງຂອງທ່ານ. ໃນໄລຍະ
ສີ່ເດືອນຂອງການປະທ້ວງທີ່ທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ກອງທັບ
ປົດທ່ານບາເຊຍ ອອກຈາກອຳນາດ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນ ເມສາ ປີນີ້.
ທ່ານບາເຊຍ ອາຍຸ 75 ປີ ແຕ່ງກາຍໃນຊຸດເສື້ອຄຸມສີຂາວ ຕາມປະເພນີຂອງຊາວຊູດານ
ໄດ້ເບິ່ງການດຳເນີນຄະດີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຈາກກົງຂັງຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງສານ.
ຫົວໜ້າທະນາຍຄວາມຂອງຈຳເລີຍ ທ່ານອາເມດ ອີບຣາຮີມ ອາລ-ຕາເຮຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ທ່ານປີເຕີ ຄຣໍຕີ ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນໝັ້ນໃຈວ່າ ຈະ
ເອົາຊະນະຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕ່າງໆໄດ້.
ທະນາຍຄວາມທ່ານນີ້ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ທ່ານບາເຊຍ ໄດ້ຮັບເອົາເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ
ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກຄວາມຂອງທ່ານ ໄດ້ໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອວັດຖຸປະສົງ ທາງດ້ານ
ສາທາລະນະ ເຊັ່ນວ່າ ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອທຶນ ແກ່ໂຮງໝໍຕ່າງໆ.