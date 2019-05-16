ສະພາທະຫານທີ່ປົກຄອງປະເທດຊູດານຢູ່ໃນເວລານີ້ ໄດ້ງົດການເຈລະຈາກັບພວກຜູ້ນຳໃນການປະທ້ວງທີ່ເປັນພົນລະເຮືອນກ່ຽວກັບເລື້ອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ພາຍຫລັງທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການປະທະກັນ ກັບກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນນະຄອນຫລວງ ຄາຣ໌ທູມ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ນາຍພົນ ແອັບແດລ ແຟຕຕາ ອາລ-ເບີແຮນ (Abdel Fattah al-Burhan) ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ການເຈລະຈາໄດ້ຖືກໂຈະເປັນເວລາ 72 ຊົ່ວໂມງແລ້ວ ພາຍຫລັງທີ່ມີການຍິງກັນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກປະທ້ວງທີ່ບໍ່ຍອມເອົາເຄື່ອງກີດຂວາງ ທີ່ວາງຕັນທາງຢູ່ໃນຖະໜົນໃຫຍ່ສາຍຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫລວງແຫ່ງນັ້ນອອກ ໄປ. ເຄື່ອງກີດຂວາງດັ່ງກ່າວໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນຕອນທຳອິດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນໄລຍະທີ່ເລີ້ມຕົ້ນມີການນັ່ງປະທ້ວງທີ່ເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຈາກຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົດທ່ານໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ (Omar al-Bashir) ຈອມຜະເດັດການມາເປັນເວລາດົນນານນັ້ນອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທະຫານໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມການປົກຄອງປະເທດຂອງທ່ານ ບາເຊຍທີ່ມີ ມາໄດ້ 30 ປີ ນັ້ນ ໃນວັນທີ 11 ເມສາ ຜ່ານມາ ແຕ່ວ່າການນັ່ງປະທ້ວງແລະເຄື່ອງກີດຂວາງ ຍັງວາງຕັນທາງຢູ່ຄືເກົ່າ ໂດຍທີ່ພວກປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະຫານໂອນອຳນາດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ.
ສະພາທະຫານຊູດານ ແລະ ພວກຜູ້ນຳການປະທ້ວງຂອງພົນລະເຮືອນໄດ້ຕົກລົງໃນເລື້ອງໂຄ່ງຮ່າງໃຫຍ່ໆ ຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ກ່ອນການເຈລະຈາກັນຈະຖືກໂຈະໄວ້.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສັນຍາໃນເລື້ອງການຄອງອຳນາດຮ່ວມກັນໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານເປັນເວລາ 3 ປີ ຊຶ່ງລວມມີສະພາສາມອັນ ທີ່ບໍລິຫານລັດຖະບານ ສູງສຸດ ກະຊວງຕ່າງໆ, ແລະຝ່າຍນິຕິບັນຢັດ. ຝ່າຍອົງການປະກາດອິດສະຫຼະ ພາບ ແລະກຳລັງໃນການປ່ຽນແປງ ຫລື DFCF ທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານ ຈະກຳ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງຈຳນວນບ່ອນນັ່ງ ໃນສະພາທີ່ມີ 300 ບ່ອນ ນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີການຕົກລົງຈາກຝ່າຍໃດເທື່ອ ທັງຈາກຝ່າຍພົນລະເຮືອນ ແລະທະຫານ ທີ່ຈະໄດ້ເປັນພັກມີສຽງສ່ວນຫລາຍຢູ່ໃນສະພາບໍລິຫານສູງສຸດຂອງປະເທດ ຈົນກວ່າຈະມີການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2022.
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