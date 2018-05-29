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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພາຍຸເຂດຮ້ອນຫົວຍ່ອຍ ອາລເບີຣໂຕ ພັດເຂົ້າຝັ່ງ ລັດຟລໍຣິດາ

ຊາວບ້ານຢູ່ປາກອ່າວ ໃນລັດ ມິສຊິສຊິບປີ ຊ້ວນດິນຊາຍເຂົ້າໃສ່ ໃນຖົງ ຕຽມການມາເຖິງຂອງພາຍຸອາລເບີໂຕ ທີ 26 ພຶດສະພາ 2018.

ພາຍຸເຂດຮ້ອນຫົວຍ່ອຍ ຊື່ວ່າ ອາລເບີຣໂຕ ເປັນຊື່ທີນຶ່ງທີ່ຕັ້ງໃຫ້ພາຍຸຫົວທຳອິດຂອງ
ປີ 2018 ໃນລະດູການພາຍຸເຮີຣີເຄນ ​ໄ​ດ້ພັດ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຝັ່ງ​ຕອນ​ສວຍ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ໃກ້
​ກັບ​ຫາດຊາຍ​ລາ​ກູນາ ລັດຟລໍຣິດາ.

ພາຍຸ​ອາລ​ເບີຣ​ໂຕ​ ນຳ​ເອົາ​ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ ​ແລະ​ນໍ້າຖ້ວມຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ລັດ​ຟລໍຣິດາ.

ພາຍຸ​ອາລ​ເບີຣ​ໂຕ​ ມີ​ລົມ​ແຮງ​ສູງ 75 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ. ພາຍຸນີ້​ຄາດ​ວ່າຈະ​ເທ​ນໍ້າ​
ຝົນ​ລົ​ງ​ມາ 30 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ​ໃສ່ພາກສ່ວນ​ລັດ​ຟລໍຣິດາ ອາ​ລາ​ບາ​ມາ ​ແລະ ​ຈໍ​ເຈຍ.

​ແຕ່​ວ່າ​ພາຍຸ​ອາລ​ເບີໂຕ​ ຄົງ​ຈະ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ໄວ​ ກາຍເປັນ​ພາຍຸ​ທີ່​ບໍ່​ຢູ່​ນານ. ບັນດາ​ນັກ
​ພະຍາກອນ​ອາກາດ​ ທໍານາຍ​ວ່າ ຈະ​ຫລົດ​ຄວາມ​ແຮງ​ລົງ​ ເຂົ້າ​ສູ່​ອັນ​ທີ່​ຮ້ອງ​ວ່າ “​ເປັນ
​ຫາງ​ລົມ​ຄ່ອຍໆ” ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພັດ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໜ້າດິນ​ໄປ​ສູ່​ຮ່ອມ​ພູ​ເທ​ນ​ເນັສຊີ​ໃນ​ຕອນ​ສວຍ
​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້.

ລະດູ​ລົມພາຍຸ​ອັດ​ລັນ​ຕິກ​ເລີ້ມ​ຈາກ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ ​ຈົນ​ຮອດ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ.

ບັນດາ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ທຳນາຍ​ວ່າຈະ​ມີ 10 ຫາ 16 ຊື່​ຂອງ​ພາຍຸ​ປີ​ນີ້ ​ພ້ອມດ້ວຍ​ເກົ້າ​ຫົວ
​ທ່ີ່ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ເຮີຣິ​ເຄນ ຮວມຫຼາຍ​ເທົ່າກັບ​ເຮີຣິ​ເຄນ​ທີ່​ສຳຄັນ​ສີ່​ຫົວ.

ປີ​ກາຍ​ນີ້​ໄດ້​ເປັນ​ປີລະດູ​ເຮີຣິ​ເຄນ​ຫລາຍພິ​ເສດ ດ້ວຍ​ການ​ມີ​ເຮີຣິ​ເຄນ​ຮາ​ເວ ​ເອີ​ມາ ​ແລະ
​ມາ​ເຣຍ ທີ່​ໄດ້ທໍາລາ​ຍ​ເກາະ ​ປໍ​ໂຕຣິ​ໂກ ຮູສ​ເຕີນ ​ເທັກຊັສ ​ແລະ​ອ່າວລັດ​ຟລໍຣິດາ.

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