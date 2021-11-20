ການສຶກສາຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໃນມະຫາວິທະຍາໄລໂມແນສ (Monash) ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍພົບວ່າ ການດື່ມເຫຼົ້າໃນລະດັບປານກາງ ແມ່ນມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈ ແລະການເສຍຊີວິດຈາກທຸກສາເຫດ - ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການບໍ່ບໍລິໂພກເຫຼົ້າຈັກໜ້ອຍເລີຍ. Phil Mercer ມີລາຍງານມາຈາກນະຄອນ Sydney ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫຼາຍກວ່າ 18,000 ຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 70 ປີຂຶ້ນໃນສະຫະລັດ ແລະອອສ ເຕຣເລຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້ານີ້. ມັນເປັນການສຶກສາອັນທໍາອິດທີ່ຈະຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງຜົນກະທົບຂອງການດື່ມເຫຼົ້າຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຫົວໃຈ.
ມັນພົບວ່າການບໍລິໂພກເຫຼົ້າໃນປະລິມານປານກາງ ແມ່ນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການເປັນພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈ. ທ່ານຣອບບິນ ວູດສ໌ (Robyn Woods) ເປັນອາຈານສອນໃນໂຮງຮຽນແພດທົ່ວໄປ ແລະການແພດເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂມແນສ (Monash).
ທ່ານວູດສ໌ (WOODS) ກ່າວວ່າ:
“ການດື່ມ ຫລືບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າປະມານຫ້າ ຫາສິບຈອກຕໍ່ອາທິດ, ເຊິ່ງຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະບໍ່ຫລາຍປານໃດ ແມ່ນພາໃຫ້ມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າຜູ້ທີ່ງົດການດື່ມເຫຼົ້າທັງໝົດເລີຍ. ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບ ການເປັນພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈທີ່ຫຼຸດລົງແລະຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫລຸດລົງຂອງສາເຫດການຕາຍທັງຫມົດເລີຍ."
ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າກ່າວວ່າ ຜົນການຄົ້ນພົບຂອງເຂົາເຈົ້າຄວນໄດ້ຮັບການຕີ ຄວາມໝາຍຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພາະວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນມີສຸຂະພາບດີໂດຍທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນໂຣກຫົວໃຈຫຼືພະຍາດຮ້າຍແຮງອື່ນໆ ມາ ກ່ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງອາດຈະມີການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະສັງ ຄົມຫຼາຍກວ່າປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ຢູ່ໃນຫລາຍລະດັບກວ້າງກວ່າ.
ແຕ່ວ່າການບໍລິໂພກເຫຼົ້າໃນປະລິມານຊັດເຈນວ່າໜ້ອຍ ຫລືຫລາຍປານໃດ ຈຶ່ງຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນພະຍາດຫລອດເລືອດຫົວໃຈແລະ ສາເຫດຂອງການຕາຍອື່ນໆໄດ້ນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີໃຜຮູ້.
ຮອງສາສະດາຈານວູດສ໌ (Woods) ກ່າວວ່າ ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມອີກ. ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:
"ມີຫຼັກຖານບາງຢ່າງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການດື່ມເຫຼົ້າເລັກນ້ອຍ ແມ່ນມີຄຸນລັກສະນະຂອງຫລອດເລືອດທີ່ສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້. ນອກນັ້ນ ມັນກໍ ຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ເປັນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມອີກ. ສະນັ້ນ, ທ່ານຮູ້ບໍ, ການດື່ມເຫຼົ້າ ກັບໝູ່ເພື່ອນ, ຄອບຄົວ, ແລະຄົນອື່ນໆ ອາດຈະມີປະໂຫຍດດີ.”
ມະຫາວິທະຍາໄລໂມແນສ (Monash) ຢູ່ໃນນະຄອນແມລເບິນ (Melbourne), ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານດ້ານການສຶກສາກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ຂອງຢູໂຣບ ຫຼື European Journal of Preventive Cardiology.
ຄຳແນະນຳຈາກມູນນິທິດ້ານຢາ ແລະເຫຼົ້າຂອງອອສເຕຣເລຍ ເຊິ່ງເປັນອົງການ ສາທາລະນະສຸກນຳໜ້າໝູ່ນັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ການແນະນຳວ່າ ທັງຍິງ ແລະຊາຍ ຄວນບໍລິໂພກເຫຼົ້າບໍ່ເກີນ 10 ຈອກມາດຕະຖານ ຕໍ່ອາທິດ. ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມາດຕະຖານໃນອອສເຕຣເລຍແມ່ນມີເຫຼົ້າຢູ່ 10 ກຣາມ.
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