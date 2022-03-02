ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນຟາຍເຊີ 2 ເຂັມ ມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍກວ່າ ສຳລັບປ້ອງກັນພວກເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຍັງອ່ອນ ປຽບທຽບໃສ່ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດນິວຢອກໄດ້ປຽບທຽມຂໍ້ມູນເກັບກຳມາຈາກພວກເດັກນ້ອຍ 850,000 ຄົນທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 12 ຫາ 17 ປີກັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາ ຈາກພວກເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 5 ຫາ 11 ປີ ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ລະຫວ່າງວັນທີ 13 ທັນວາ 2021 ຫາວັນທີ 30 ມັງກອນປີນີ້ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດພວມດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ ກັບການລະບາດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງສາຍພັນໃໝ່ໂອໄມຄຣອນ.
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະສິດທິຜົນຂອງຢາວັກຊີນຕ້ານການເຈັບປ່ວຍທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະເຂົ້າໂຮງໝໍ ໃນໝູ່ພວກເດັກນ້ອຍ ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 100 ເປີເຊັນ ມາເປັນ 48 ເປີເຊັນ ປຽບທຽບໃສ່ການຫຼຸດລົງຈາກ 85 ເປີເຊັນລົງມາເປັນ 73 ເປີເຊັນ ສຳລັບພວກເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸແກ່ກວ່າ.
ປະສິດທິຜົນຂອງຢາວັກຊີນຕໍ່ການຕິດແປດ ຫຼຸດຈາກ 68 ເປີເຊັນ ລົງມາເປັນພຽງ 12 ເປີເຊັນ ໃນໝູ່ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 5 ຫາ 11 ປີ ໃນຂະນະທີ່ມີການຫູດລົງ 66 ເປີເຊັນ ມາເປັນ 55 ເປີເຊັນ ໃນໝູ່ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 12 ຫາ 17 ປີ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີການທົບທວນໂດຍພວກນາຍແພດນຳກັນເທື່ອ.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພວກເດັກທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແມ່ນສັກຢາວັກຊີນໃນປະລິມານພຽງແຕ່ 10 ມີໂກຣແກຣມ ໃນຂະນະທີ່ພວກເດັກອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ຮັບໃນປະລິມານ 30 ມີໂກຣແກຣມ ຊຶ່ງເປັນປະລິມານດຽວກັນທີ່ສັກໃຫ້ພວກຜູ້ໃຫຍ່.
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