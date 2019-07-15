ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ພົບເຫັນວ່າ ການດຳລົງຊີບ ແບບສຸຂະພາບດີ ຈະຫລຸດຜ່ອນ ການເປັນ ໂຣກຄວາມຈຳເຊື່ອມ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ການດຳລົງຊີວິດແບບຮັກສາສຸຂະ
ພາບ ສາມາດຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຂອງການເກີດໂຣກ Alzheimer ຫຼື ໂຣກຄວາມ
ຈຳເຊື່ອມ ປະເພດອື່ນໆໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີພັນທຸກຳ ຫຼື geneທີ່ອາດຈະເພີ້ມຄວາມ
ສ່ຽງນັ້ນຂຶ້ນ ສຳລັບພວກພະຍາດທີ່ທຳລາຍລະບົບສະໝອງຂອງທ່ານ ກໍຕາມ.
ພວກຄົນທີ່ມີພັນທຸກຳທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກສູງນີ້ ແລະມີພຶດຕິກຳ ໃນການຮັກສາສຸຂະ
ພາບທີ່ບໍ່ດີ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງປະມານສາມເທົ່າ ຊຶ່ງເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະເກີດເປັນໂຣກ
ຄວາມຈຳເຊື່ອມ ເມື່ອທຽບກັບ ພວກຄົນທີ່ມີພັນທຸກຳທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກຕ່ຳ ແລະມີ
ພຶດຕິກຳທີ່ດີ ອີງຕາມບົດລາຍງານ ວັນອາທິດວານນີ້ຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ. ຈະແມ່ນ
ຜູ້ໃດກໍຕາມ ທີ່ມີພັນທຸກຳທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ ຫຼາຍຊ່ຳໃດກໍຕາມ ການກິນອາຫານດີ
ອອກກຳລັງກາຍພຽງພໍ ຈຳກັດການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ບໍ່ສູບຢາ ມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້
ສູງ ທີ່ຈະເປັນໂຣກຄວາມຈຳເຊື່ອມໜ້ອຍລົງ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ເປັນຂ່າວຄາວທີ່ດີ” ທ່ານຈອນ ຮາກາ ຈາກສະຖາບັນສຶກສາກ່ຽວກັບ
ການເຖົ້າແກ່ສະລາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າອັນນຶ່ງ ທີ່ທ່ານໃຫ້ການອຸບ
ປະທຳ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ທ່ານຈະຫລີກເວັ້ນ ຈາກ
ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ໄປໄດ້” ແຕ່ວ່າ ທ່ານຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ໂອກາດນັ້ນ ມາໃນທາງ
ຂອງທ່ານ ດ້ວຍການດຳລົງຊີບຢ່າງສະອາດ.
ຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ຖືກນຳມາປຶກສາຫາລື ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ ສະມາຄົມ
Alzheimer ສາກົນ ໃນນະຄອນລອດສ໌ ແອນເຈີເລັສ ແລະໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່
ທາງອອນລາຍ ໂດຍ ວາລະສານ ຂອງສະມາຄົມການແພດຂອງອາເມຣິກາ.
ປະມານ 50 ລ້ານຄົນ ມີໂຣກຄວາມຈຳເຊື່ອມ ແລະໂຣກ Alzheimerເປັນປະເພດ
ທີ່ມີຫຼາຍທີ່ສຸດ. ພັນທຸກຳ ແລະແບບແຜນຂອງການດຳລົງຊີວິດ ມີສ່ວນປະກອບ ໃນ
ການເປັນໂຣກຕ່າງໆ ແຕ່ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ມີເຄື່ອງມື ແລະຂໍ້ມູນ
ຕ່າງໆ ເພື່ອທຳການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຈະເບິ່ງວ່າ ແຕ່ລະເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບໂຣກດັ່ງກ່າວນີ້ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍປານໃດ.
ເມື່ອສອງສາມປີຜ່ານມານີ້ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າອັນນຶ່ງ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ການຢູ່ດີມີສຸກ
ຂະພາບດີ ໄດ້ຊ່ອຍເອົາຊະນະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກຫົວໃຈ. ມາບັດນີ້ພວກນັກ
ຄົ້ນຄວ້າ ກໍໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ນັ້ນກໍແມ່ນເປັນຄວາມຈິງ ສຳລັບໂຣກຄວາມຈຳເຊື່ອມ
ເຊັ່ນກັນ.