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ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ ພົບວ່າ ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ ຂອງ​ ພວກກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ ຫລຸດ​ລົງ 33 ເປີ​ເຊັນ​ ໃນ 2018

ລູກ​ລະ​ເບີດທີ່ໄດ້ຖືກ​ປົດຄະ​ນວນ​ອອກ​ແລ້ວ​ວາງຢູ່​ໃນ​ລົດ​ຄັນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໃຊ້​ໂດຍ​ນັກ​ລົບ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ເພື່ອຈະ​ວາງລະ​ເບີດສະ​ລະ​ຊີບ ຢູ່ໃນ​ເມືອງ ຣັກ​ກາ ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 18 ຕຸ​ລາ 2017

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ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໃໝ່ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດວິ​ໄຈ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້ເຫັນວ່າ ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ພວກກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ​ໄດ້ຫລຸດ​ລົງ 33 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປີ 2018 ແລະຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ​ສູ່ລະ​ດັບຕ່ຳ​ສຸດ ໃນ​ຮອບ​ສິບ​ປີ.

ສູນ​ກາງສຶກ​ສາດ້ານ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ແລະ​ການກໍ່​ກະ​ບົດ​ຂອງເຈນ (Jane) ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ໄດ້ເປີດ​ເຜີຍ​ດັດຊະ​ນີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທົ່ວ​ໂລກປະ​ຈຳ​ປີ​ ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ດັ່ງ​ກ່າວໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ນຶ່ງ​ໃນບັນ​ດາເຫດ​ຜົນ​ຫລັກທັງ​ຫລາຍ ທີ່​ເຮັດ​ໃ​ຫ້ເຫດ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ແລະ​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ເສ​ຍຊີ​ວິດຫລຸດ​ລົງ ກໍ​ຄື​ການ​ຫລຸດ​ລົງ​ຂອງການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ບ່ອນ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຄວບ​ຄຸມ​ເອົາ​ເຂດ​ແດນ ​ທີ່ແຕ່​ກ່ອນ​ຖືກ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຫລື IS ຍຶດ​ຄອງໄວ້​ນັ້ນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ກຸ່ມ IS ໃນ​ປີ 2018 ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ 75 ເປີ​ເຊັນ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2017.
ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້ານັ້ນ ຍັງເວົ້າ​ອີກວ່າ ນອກ​ຈາກໄດ້ເສຍ​ດິນ​ແດນ​ຢູ່ໃນ​ຊີ​ເຣຍ​ແລ້ວ ກຸ່ມ IS ຍັງໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການເສຍ​ໄຊ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣັກ​ທີ່ "ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້" ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ພວກນັກ​ລົບຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ຫລຸດ​ລົງ ອີກ ຊຶ່ງ​ໄດ້ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້ພວກ​ເຂົາຕ້ອງ​ປ່ຽນໄປ​ຫາ "ການ​ປະ​ຕິ​ບັດການກໍ່​ກະ​ບົດ ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງຕ່ຳ."

ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຫລຸດ​ລົງ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ, ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນປະ​ເທດ ​ທີ່ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງໂລກ ໃນ​ປີ 2018 ໃນ​ເລື້ອງ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ທີ່ບໍ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສູ້​ລົບທາງ​ທະ​ຫານ​. ສູນ​ກາງ​ຂອງເຈນກ່າວ ​ອີກວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ຖີບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເກືອບ​ຮອດສາມ​ສິບກວ່າ​ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປີ​ກາຍ ນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຕາຍ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 80 ເປີ​ເຊັນ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຢູ່​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນນັ້ນ ກັບ​ມີ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດ​ເຈນ. ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ເປັນ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫລັງ​ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍນັ້ນ, ການ​ໂຈມ​ຕີໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 18.4 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ. ບົດ​ລາຍ​ງານນັ້ນ ໃຫ້​ເຫດ​ຜົນ​ວ່າ ສາເຫດທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີການໂຈມ​ຕີເພີ້ມ​ຂຶ້ນ "ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ" ເປັນ​ຍ້ອນ​ກຸ່ມ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຣັດ​ເຊຍ​ສອງ​ກຸ່ມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ ດອນ​ບາ​ສ (Donbas) ຢູ່ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ມີຂະ​ບວນ​ການ ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ທີ່​ສຸດນັ້ນ.

ບົດ​ລາຍ​ງານດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ບັນ​ທຶກການ​ໂຈມ​ຕີ 15,321 ຄັ້ງ ໃນ​ປີ 2018 ຊຶ່ງ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດທີ່ບໍ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສູ້​ລົບທັງ​ໝົດທາງ​ທະ​ຫານ 13,483 ຄົນ.

ສູນ​ກາງ​ຂອງເຈນໄດ້ເລີ້ມ​ພິມ​ເຜີ​ຍແຜ່ບົດລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ​ອອກ​ມາ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2009. ສູນ​ກາງນີ້​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໃນ​ປີ 2018 ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ຈຳ​ນວນ​ການ​ຕາຍ​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ສູນ​ກາງດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ເຮັດ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ອອກ​ມາ​ໃນ 10 ປີ​ກ່ອນ.

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