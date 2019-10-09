ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນແມ່ຫົວສາວ ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງສ່ວນສາມໃນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ແມ່ນໄດ້ຖືກ
ລ່ວງລະເມີດໃນລະຫວ່າງການເກີດລູກ, ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນພຸດ
ມື້ນີ້ ໃນວາລະສານການແພດ The Lancet.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນການໃນປະເທດ ການາ, ກີນີ, ມຽນມາ ແລະ ໄນ
ຈີເຣຍ ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ພົບວ່າ ແມ່ຍິງ 42 ເປີເຊັນ ໄດ້ປະສົບກັບການ
ລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ວາຈາ ຫຼື ການດູໝິ່ນໃນຮູບໃດນຶ່ງ ຫຼື ການແບ່ງແຍກຢູ່ສະ
ຖານທີ່ສຸຂະພາບແມ່.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບການເກີດລູກດ້ວຍການປາດທ້ອງ, ການກວດອະໄວຍະວະ
ເພດຍິງ ແລະ ຂັ້ນຕອນອື່ນໆທີ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກຄົນໄຂ້.
ຈາກແມ່ຍິງ 2,016 ຄົນທີ່ຖືກສຳຫຼວດສຳລັບການສຶກສານັ້ນ, 14 ເປີເຊັນໄດ້ກ່າວວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຖືກຕີ, ຖືກຕົບ ຫຼືບໍ່ກໍຖືກຊົກໃນລະຫວ່າງການເກີດລູກ. ແມ່ຍິງປະມານ 38
ເປີເຊັນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຖືກລະເມີດດ້ວຍວາຈາ, ສ່ວນໃຫຍ່ດ້ວຍການຖືກຮ້ອງ
ໃສ່, ເຍາະເຢີ້ຍ ຫຼື ຮ້ອງດ່າ.
ການຕັດເພື່ອຂະຫຍາຍປາກຊ່ອງຄອດໃນການເກີດລູກ ໃນລະດັບທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ
75 ເປີເຊັນ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມ. ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວປະ
ກອບມີການຜ່າປາດ ເພື່ອຂະຫຍາຍປາກຂອງອະໄວຍາວະເພດ.
ບັນດາຜູ້ຂຽນໃນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ນຳເອົາຜູ້ທີ່ປະ
ຕິບັດໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນລະຫວ່າງ ການເກີດລູກມາຮັບຜິດຊອບ. ເຂົາ
ເຈົ້າຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ກຳນົດນະໂຍບາຍທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະ
ຍາກອນທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ແມ່ຍິງມີບ່ອນທີ່ປອດໄພໃນການເກີດລູກ.
ໃນບັນດາບາດກ້າວທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ທີ່ຖືກສະເໜີໂດຍການສຶກສານັ້ນແມ່ນ ຮັບ
ປະກັນວ່າ ຂັ້ນຕອນການແພດທຸກໆຂັ້ນຕອນ ຈະຖືກປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຍິນຍອມ. ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນໄຂ້ມີໝູ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າ ມັກຢູ່ໃນຫ້ອງເກີດລູກ, ອອກແບບຫ້ອງ
ພະຍາບານສຳລັບແມ່ຄືນໃໝ່ ເພື່ອສະໜອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ
ຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຖານທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບບ່ອນໃດ ປ່ອຍໃຫ້ມີການ
ລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ວາຈາ.