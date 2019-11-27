ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໄດ້ສັ່ນສະເທື່ອນປະເທດ ອາລບາເນຍ ໃນຮອບຫຼາຍ
ກວ່າສາມທົດສະວັດ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 23 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ບັນດານັກກູ້ໄພໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເພື່ອຊອກຫາຄົນທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງ ແລະຊາວ
ບ້ານຫຼາຍໆຄົນໄດ້ພາກັນຢູ່ໃນຕູບຜ້າໃນຕອນກາງຄືນ ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໄວ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີວິດ.
ຫ້ອງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວມີ
ຄວາມແຮງ 6.4, ດ້ວຍຈຸດໃຈກາງແມ່ນ 30 ກິໂລແມັດ ທາງພາກຕາ ເວັນຕົກສຽງເໜືອ
ຂອງນະຄອນຫຼວງ ທີຣານາ.
ສາມຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ການສັ່ນສະເທືອນຕາມມາ ຫຼື After-
shock ຄວາມແຮງລະດັບ 5 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທະເລ ອາດຣີອາຕິກ.
ໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດນັ້ນລວມມີທັງເດັກນ້ອຍປະມານ 13 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່
ໃນເມືອງແຄມທະເລ ດູເຣສ, ເຈັດຄົນໃນເມືອງ ທູເມນ ແລະນຶ່ງຄົນໃນເມືອງ ເຄີບິນ.
ຕຶກຫາຍຫຼັງໄດ້ຖືກທຳລາຍໃນເມືອງ ດູເຣສ ແລະເມືອງທູເມນ.
ພາບຖ່າຍວີດີໂອຢູ່ໃນເຂດແຜ່ນດິນໄຫວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເດັກນ້ອຍ ແລະຜູ້ໃຫຍ່
ທີ່ຢ້ານກົວ.
ທ່ານ ໂຣແລນ ນາສໂຕ ເຈົ້າເມືອງເມືອງ ດູເຣສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ມັນມີເກົ້າ
ບ່ອນ” ໃນເມືອງບ່ອນທີ່ບັນດານັກກູ້ໄພ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເພື່ອຊອກຫາຄົນ”, ທ່ານ
ໄດ້ຊີ້ແນະວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດອາດເພີ້ມຂຶ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ເອດີ ຣາມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວັນພຸດວານເປັນວັນໄວ້ອາໄລ
ແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານກ່າວຢູ່ຫ້ອງມໍລະສຸມທີ່ໂຮງໝໍໃນເມືອງທີຣານາ ບ່ອນທີ່ຜູ້ບາດເຈັບສ່ວນຫຼາຍ
ຈາກ 600 ຄົນໄດ້ຖືກນຳໄປທີ່ນັ້ນວ່າ “ມື້ນອື່ນພວກເຮົາຈະເລີ້ມຂັ້ນຕອນຊອກຫາ
ທີ່ຢູ່ອາໃສໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພາກັນຢູ່ກ້ອງທ້ອງຟ້າທີ່ເປີດໃນມື້ນີ້ ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ນອນໃນ
ຕອນຄ່ຳຢູ່ຕູບຜ້າ, ເຊິ່ງບາງຄົນ, ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງຈິດນັ້ນ ໄດ້ປະຕິເສດ
ທີ່ຈະໄປຢູ່ບ່ອນລີ້ໄພໃນສະໜາມກິລາ ຫຼື ບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ, ບໍ່ຢາກໄປຢູ່ໃນ
ບ່ອນທີ່ມີເພດານ.”
ຕໍ່ມາທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງທູເມນ ເພື່ອຊັ່ງຊາຄວາມເສຍຫາຍ.