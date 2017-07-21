2 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ 100 ກວ່າຄົນ ບາດເຈັບ ໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ ກຣີສ

ແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ມີຄວາມແຮງແທກໄດ້ 6.7 ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ
ແລະບາດເຈັບອີກຫລາຍກວ່າ 100 ຄົນຢູ່ທີ່ເກາະ Kos ຂອງກຣີສໃນຕອນເຊົ້າມືດ
ວັນສຸກມື້ນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຣີສ ກ່າວວ່າ ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ 2 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ ແມ່ນມາຈາກ ເທີກີ
ແລະສະວີເດັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກຊື່ພວກເຂົາເຈົ້າ.
ມີຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ແລະໄດ້ຖືກສົ່ງ ໂດຍເຮືອບິນເຮຣີຄອບ
ເຕີ້ໄປໂຮງພະຍາບານ ທີ່ເກາະ Crete ຂອງກຣີສ.
ອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນ
ໄຫວແມ່ນຢູ່ໃກ້ໆ ກັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສຳຄັນຂອງກຣີສ ແລະເທີກີ ໃນເຂດທະເລ
Aegean ປະມານ 16.2 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກເກາະ Kos ຂອງກຣີສແລະ 10.3 ກິ
ໂລແມັດ ຢູ່ທາງໃຕ້ເມືອງ Bodrum ບ່ອນຕາກອາກາດທີ່ສຳຄັນຂອງເທີກີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ຂອງເທີກີ ໄດ້ເຕືອນຜູ້ຄົນ ກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນ
ໄຫວຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ຈະຕິດຕາມມາ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ບໍ່ມີການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຫຼື
ເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງໃດໆ ຢູ່ໃນເທີກີ.
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