ມີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 13 ຄົນເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະປາກິສຖານ ຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອັຟການິສຖານ.
ອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 6.5 ນີ້ ແມ່ນເກີດຢູ່ປະມານ 40 ກິໂລແມັດ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງຈູມ (Jurm) ໃນເຂດພູຮິນດູຄັສ ທີ່ຢູ່ເລິກລົງໄປ ປະມານ 118 ກິໂລແມັດ.
ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນ ແລະອີກ 50 ຄົນບາດເຈັບ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອອັຟການິສຖານ ໃນຂະນະທີ່ປາກິສຖານ ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 9 ຄົນ ແລະ 44 ຄົນບາດເຈັບ ໃນແຂວງໄຄເບີປັກຕຸງກວາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ.
ມີເຮືອນຊານແລະຕຶກອາຄານຫຼາຍສິບຫຼັງໄດ້ພັງລົງມາ ຫຼືບໍ່ກໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນຮູ້ສຶກໄປທົ່ວເຂດເອເຊຍໃຕ້ເຖິງນະຄອນຫຼວງນິວເດລີຂອງອິນເດຍທີ່ຕັ້ງຫ່າງຈາກຈຸດສູນກາງສອງພັນກວ່າກິໂລແມັດ.