ໄດ້ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ອິນເດຍ ຕິດກັບມຽນມາ.
ສູນກາງແຜ່ນດິນໄຫວແຫ່ງຊາດຂອງອິນເດຍ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດ 6.1 ທີ່ຢູ່ຕື້ນ ແລະມີຄວາມຮຸນແຮງ ໃນເຂດຊາຍແດນອິນເດຍຕິດກັບປະເທດມຽນມາ ໃນຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ແຮງສັ່ນສະເທືອນ ຮູ້ສຶກໄປເຖິງເມືອງຈິດຕາກັອງ ໃນບັງກລາແດັສ ແລະໄກເຖິງເມືອງໂກລກາຕາ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງອິນເດຍ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການ ທີ່ໄດ້ໂພສຂໍ້ຄວາມລົງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງສູນແຜ່ນດິນໄຫວວິທະຍາ ຢູໂຣບ-ເມດີເທີເຣນຽນ ຫຼື EMSC ແລະໂດຍຜູ້ທີ່ໃຊ້ທະວິດເຕີ້.
“ມັນແຮງຫຼາຍ,” ຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການຄົນນຶ່ງ ຈາກເມືອງຈິດຕະກັອງ ໂພສລົງໃນເວັບໄຊທ໌ EMSC, ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກປະມານ 184 ກິໂລແມັດ.
ອົງການ EMSC ໄດ້ລະບຸຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ຄວາມແຮງຂະໜາດ 5.8 ຫຼັງຈາກກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໄດ້ແຈ້ງຄວາມແຮງໃຫ້ຊາບ ຂະໜາດ 6.0, ແລະກ່າວວ່າ ສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ຫ່າງຈາກທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງໄອຊອລ ປະມານ 126 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງປະເທດອິນເດຍ.
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