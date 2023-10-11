ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງ ໄດ້ເກິດຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນຕົກ ຂອງ ອັຟການິສຖານ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບໍລິເວນດຽວກັນທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອສີ່ວັນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 6.3 ຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ແມ່ນຢູ່ປະມານ 28 ກິໂລແມັດທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງແຂວງ ເຮຣັດ.
ບໍ່ມີລາຍງານໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງໃໝ່ນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄົ້ນຫາແມ່ນຍັງດຳເນີນຢູ່ ໃນພາກພື້ນນັ້ນ ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຂອງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.
ຫຼາຍຄົນໄດ້ນອນຢູ່ນອກເຮືອນໃນອາທິດດັ່ງກ່າວ ເພາະຢ້ານວ່າເຮືອນຈະພັງລົງ.