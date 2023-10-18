ລະເບີດແຕກທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໂຮງໝໍໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປະທ້ວງຢູ່ທົ່ວ ພາກພື້ນ, ດ້ວຍການຖິ້ມໂທດຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ ອິິສຣາແອລ ສຳລັບການດຳເນີນການໂຈມຕີ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຈາກ ກຸ່ມລັດ ຈີຮາດ ອິສລາມ, ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ.
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ເຮັສບອລລາ ຂອງເລບານອນ ທີ່ຖືກໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ໄດ້ ຮຽກຮ້ອງສຳລັບ “ວັນແຫ່ງຄວາມໂກດແຄ້ນ” ໃນວັນພຸດວານນີ້ເພື່ອປະນາມ ການໂຈມຕີນັ້ນ.
ລຸນຫຼັງເຫດລະເບີດແຕກໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ຖືກປະຕິບັດການໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ກ່າວວ່າໄດ້ສັງຫານ 500 ຄົນນັ້ນ, ການປະ ທ້ວງກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍສະຖານທີ່ໃນປະເທດ ເລບານອນ, ຮວມທັງຢູ່ສະຖານ ທູດຝຣັ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ເບຣຸດ ແລະສະຖານທູດສະຫະລັດຢູ່ນອກຕົວເມືອງ.
ພວກປະທ້ວງຍັງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກສະຖານທູດຂອງອິສຣາແອລໃນປະເທດເທີກີ ແລະຈໍແດນ ພ້ອມທັງສະຖານທູດອັງກິດ ແລະຝຣັ່ງ ໃນນະຄອນ ຫລວງຂອງອີຣ່ານ ແລະສະຖານທູດຝຣັ່ງໃນ ຕູນີເຊຍ.
ຢູ່ເຂດເວັສແບັ້ງ, ກອງກຳລັງ ປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້ໃຊ້ແກັສນໍ້າຕາເພື່ອຂັບໄລ່ພວກ ປະທ້ວງຜູ້ທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຄັດຄ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງ ປາແລັສໄຕນ໌ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານມາມູດ ອັບບັສ.