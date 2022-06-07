ກອງທັບຢູເຄຣນ ແລະຣັດເຊຍ ໄດ້ປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ໃນເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດ (Sievierodonetsk), ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍຍັງມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຍຶດເອົາເມືອງຊາໂປຣິສເຊຍ (Zaporizhzhia), ທີ່ສຳຄັນຢູ່ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ສະຖານະການໃນເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດແມ່ນ "ປ່ຽນແປງໄປໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ," ອີງຕາມ ທ່ານໂອເລັກຊັນດາ ສຕຣີຢຸກ (Oleksandr Stryuk) ຫົວຫນ້າປົກຄອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ກ່າວຜ່ານທາງໂທລະພາບ.
ປະທານາທິບໍດີໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນມີ “ທຸກໂອກາດ” ທີ່ຈະຄວບຄຸມເອົາເມືອງດັ່ງກ່າວໄວ້ໄດ້.
ການປະເມີນຂອງທ່ານມີຂຶ້ນຫລັງຈາກຜູ້ປົກຄອງເຂດລູຮານ, ທ່ານເຊີຣຮີ ແຮເດ (Serhiy Haidai) ໄດ້ສະແດງອອກມາຢູເຄຣນໄດ້ສູນເສຍພື້ນທີ່ໄປແລ້ວ.
ທ່ານແຮເດກ່າວວ່າ "ນັກປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາສາມາດດໍາເນີນການ ໂຕ້ຕອບ ໄດ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນໃດນຶ່ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າປົດປ່ອຍເກືອບໄດ້ ຮອດ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເມືອງແລ້ວ. ແຕ່ບັດນີ້ສະຖານະການ ໄດ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເລັກ ນ້ອຍສໍາລັບ ພວກເຮົາອີກເທື່ອນຶ່ງ.”
ທັງຣັດເຊຍແລະຢູເຄຣນຕ່າງກໍອ້າງວ່າໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກັນແລະກັນ.
ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທະຫານຣັດ ເຊຍຍັງຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຍຶດເອົາເມືອງຊາໂປຣິສເຊຍ (Zaporizhzhia) ໃນພາກຕາ ເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກ້າວເຂົ້າໃກ້ກັບສູນກາງຂອງປະເທດ ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
"ສັດຕູຕ້ອງການ ... ຍຶດເອົາເມືອງຊາໂປຣິສເຊຍ (Zaporizhzhia)” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ. ເມືອງດັ່ງກ່າວເປັນສູນກາງອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຄົນກ່ອນສົງຄາມເກີດຂຶ້ນ.
ຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນກ່ຽວກັບ “ຊຸດສະໜັບສະໜູນດ້ານ ການປ້ອງກັນຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່,” ແລະກ່າວວ່າທັງສອງທ່ານໄດ້ ປຶກສາຫາລື ກັນກ່ຽວກັບວິທີການປິດກັ້ນທ່າເຮືອຂອງຢູເຄຣນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານ.
ອັງກິດປະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຕົນຈະສົ່ງລະບົບລູກສອນໄຟ M270 ທີ່ສາມາດຍິງໄດ້ເຖິງ 80 ກິໂລແມັດໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ