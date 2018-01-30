ເກີດມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງ ຫລິ້ນກິລາແອັປ ທີ່ບອກເຖິງຖານທີ່ຕັ້ງຂອງ ກອງທັບສະຫະລັດ

ການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກ GPS ທີ່ຊ່ວຍເຄື່ອງຫລິ້ນກິລາ ແລະເຜີຍ
ແຜ່ຢູ່ອອນລາຍ ໃນບາງກໍລະນີບອກເຖິງກິດຈະການທີ່ເປັນໄປໄດ້ຢູ່ຖານທັບກອງທັບ
ສະຫະລັດໃນບ່ອນຕ່າງໆຄືດັ່ງຊີເຣຍ ແລະອັຟການິສຖານ ອາດເປັນການພຽງເລີ້ມຕົ້ນ
ຂອງການເພີ້ມບັນຫາທີ່ບໍ່ມີມາກ່ອນຢູ່ໃນໂລກ ບ່ອນທີ່ຄົນ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆຕິດຕໍ່
ເຂົ້າກັບອິນເຕີແນັດ.
ບັດນີ້ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທົບທວນ
ເຖິງຄວາມປອດໄພ ຕິດຕາມາດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນ
ເຜີຍແຜ່ໂດຍບໍລິສັດແອັປເຄື່ອງກິລາ ສຕຣາວາ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ
ແລະການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນປົກກະຕິຂອງກຳລັງທະຫານຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາເຫັນບັນດາ
ເລື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້ຮ້າຍແຮງ ແລະກຳລັງທົບທວນສະຖານະການ ເພື່ອພິຈາລະນາ ຖ້າ
ຫາກວ່າມີການເຝິກແອບເພີ້ມເຕີມ ຫລືແນະນຳທີ່ຕ້ອງການ.”
ຖະແຫລງການກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ຂໍ້ສັງເກດເພີ້ມເຕີມວ່າການເຝິກຊ້ອມປະຈຳປີຕໍ່ທະຫານ
ທັງໝົດກ່າວວ່າ “ຂໍ້ມູນເຜີຍແຜ່ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການແກ່ຄວາມລະມັດລະວັງສະຖານະການ ເວລາບັນດາສະມາຊິກຂອງກອງທັບແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສ່ວນ
ໂຕ. ສະເໜີໃຫ້ເປີດເຜີຍຈຳກັດເລື່ອງສ່ວນໂຕຢູ່ອິນເຕີແນັດ ຮວມທັງບັນຊີສື່ສັງຄົມ
ສ່ວນໂຕ.
ບໍ່ເທົ່ານັ້ນ ຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່.
ຫລາຍໆຫ້ອງການທີ່ສຳຄັນຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ແລະຫ້ອງການສືບລັບແລະທີ່ຕັ້ງ
ຕ່າງໆໄດ້ຫ້າມການໃຊ້ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າອຸບປະກອນສະຫລຽວສະຫລາດຢູ່ໃນສະຖານທີ່
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຮ່ວມທັງໂທລະສັບສະຫລາດ ແລະ GPS ທີ່ຊ່ວຍຕິດຕາມການຫລິ້ນກິ
ລາຈາກບໍລິສັດຕ່າງໆຄືດັ່ງ ຟິຕບິຕ ກາມິນ ແລະໂພລາ ຊຶ່ງຊ່ວຍ ສຕຣາວາ ສ້າງແຜນ
ຄວາມຮ້ອນຢູ່ທົ່ວໂລກ ທີ່ບອກເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ ນິຍົມໃນການຍ່າງ ແລ່ນ ແລະຂີ່ລົດຖີບ
ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
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