ລົມພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 18 ຄົນ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດ

ລົມພາຍຸຂະໜາດແຮງທີ່ພັດຜ່ານທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໃນຄືນ
ວັນອາທິດຫາເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍ ກວ່າ 30 ຄົນ.
ພາຍຸດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ພາໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກ ແລະລົມແຮງ ພ້ອມດ້ວຍລາຍງານວ່າ ມີລົມ
ຫົວກຸດຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼືທໍເນໂດ 34 ຫົວ ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ ຫລຸຍຊິອານາ ມິສຊິສຊິບປີ
ຈໍເຈຍ ແລະເທັນແນັສຊີ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານຫຼາຍຮ້ອຍຫຼັງໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍ
ແຮງ ແລະມີຢ່າງໜ້ອຍ 1 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ບໍ່ມີໄຟຟ້າ ໃຊ້ ແຕ່ລັດເທັກຊັສ ໄປຫາ
ລັດເມນ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານເທດ ຣີບສ໌ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີວ່າ “ພວກເຮົາລຶ້ງເຄີຍກັບລົມ
ທໍເນໂດຢູ່ລັດມິສຊິສສິບປີ ບໍ່ມີຜູ້ໃດລຶ້ງເຄີຍຄືກັນກັບພວກເຮົາ.”
ຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ ໂດຍສະເພາະເຂດເມືອງຊາຕານຸກາ ລັດເທັນແນັສຊີ ແມ່ນ
ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ມີເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 150 ຫລັງ ແລະຕຶກຮ້ານຄ້າ
ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວ ເອພີ.
ມີທັງໝົດ 10 ລັດ ໄດ້ຖືກເຕືອນ ກ່ຽວກັບນໍ້າຖ້ວມຊຸ ລົມທໍເນໂດ ແລະລົມພາຍຸ ແລະ
ໃຫ້ລະມັດລະວັງຕອນຂ້າມຄືນ.
ສິບເອັດຄົນແມ່ນເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນລັດມິສຊິສຊິບປີ.
ທ່ານຣີບສ໌ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ນີ້ບໍ່ແມ່ນທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຕ້ອງການຢາກຈະມ່ວນ
ຊື່ນໃນການສະຫຼອງບຸນອິສເຕີ. ລັດ ແລະໜ່ວຍຮັບມືກັບໄພສຸກເສີນຈຸທຳ ອິດ ພາກັນ
ເຮັດວຽກ ຕະຫຼອດຊາວສີ່ຊົ່ວໂມງ ແລະຈະບໍ່ຢຸດພັກຜ່ອນຈົນກວ່າ ວ່າວຽກງານເສັດ
ສິ້ນລົງໄປ. ພວກເຮົາໄດ້ລະດົມຊັບພະຍາກອນ ທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອປ້ອງກັນປະຊາຊົນ
ແລະບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າ.”
ໄພຂົ່ມຂູ່ໄດ້ແຜ່ລາມຂຶ້ນໄປທາງເໜືອສູ່ບັນດາລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດແຄມຝັ່ງມະຫາສະມຸດ
ແອັດແລນຕິກຕອນກາງ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ອົງການພະຍາກອນອາກາດ ແຫ່ງຊາດ
ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ເຕືອນໃຫ້ລະວັງທີ່ອາດຈະເກີດລົມທໍເນໂດຂະໜາດແຮງ ທີ່ຈະສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະເກີດນໍ້າຖ້ວມ.
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