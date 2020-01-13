ມັນເບິ່ງຄືກັບເປັນເດືອນເມສາ ຫຼາຍກວ່າ ແມ່ນເດືອນມັງກອນ ໃນທົ່ວພາກໃຕ້ແລະພາກຕາເວັນອອກ ຂອງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີພາຍຸແບບລະດູບານໃໝ່ທີ່ມີພະລັງຮ້າຍແຮງ ໄດ້ພັດທະລົ່ມຫຼາຍລັດ ຕະຫຼອດໄລຍະວັນທ້າຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ໃນພາກອື່ນໆຂອງສະຫະລັດ ກໍໄດ້ຮັບອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນເປັນປະຫວັດການ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນດີອົກດີໃຈ.
ພາຍຸລົມໝຸນ ຫຼື ທໍເນໂດຫຼາຍຫົວ ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະພາຍຸລົມເຂດຮ້ອນ ຫຼື ເຮີຣິເຄນ ໄດ້ສັງຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຄົນ ໃນລັດເທັກຊັດ ລັດໂອກລາໂຮມາ ລັດລູອີຊີອານາ ແລະລັດອາລາບາມາ.
ປະມານ 200,000 ຄົນ ຂາດໄຟຟ້າໃຊ້ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸແຮງໄດ້ພັດສາຍໄຟຟ້າລົງ ພິກປີ້ນລົດຫຼາຍຄັນ ແລະພັດຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍຕົ້ນ ຈົນຈີກຂາດເປັນຕ່ອນ.
ລົມພັດແຮງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍັງໄດ້ຕັດໄຟຟ້າ ຢູ່ເລາມະຕາມເຂດຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກ ໃນຂະນະດຽວກັນ ໄດ້ມີການເຕືອນເຖິງໄພນ້ຳຖ້ວມແຈ້ງອອກໄປ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນລັດອື່ນໆຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ຫຼາຍລ້ານຄົນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ກໍໄດ້ເອົາເສື້ອກັນໜາວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປແຂວນໄວ້ໃນຕູ້ເກັບເຄື່ອງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຍ້ອນວ່າ ມີອາກາດອົບອຸ່ນທີ່ທຳລາຍສະຖິຕິ ຊຶ່ງໄດ້ເປັນຂອງຂວັນແກ່ ພວກນັກແລ່ນ ພວກນັກຕີກັອຟ ແລະເກືອບວ່າຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມັກຢູ່ນອກບ້ານ.
ມັນມີອຸນຫະພູມ 22 ເຊລສິດສ໌ ຢູ່ໃນນະຄອນບອສຕັນ ແລະ 20 ເຊລສິດສ໌ ຢູ່ໃນສວນໃຈກາງນະຄອນນິວຢອກ.
ບັນດານັກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ກ່າວວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງກະແສນ້ຳທີ່ວົນວຽນໃນຂົ້ວໂລກ ແລະ ອາກາດໜາວເຢັນໃນລະດັບຄວາມສູງ ທີ່ອ້ອມລ້ອມໂດຍລົມຄວາມແຮງສູງ ນັ້ນ ໄດ້ເກັບເອົາອາກາດເຢັນໄວ້ຢູ່ໃນຂົ້ວໂລກເໜືອ.
ແຕ່ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດ ກ່າວວ່າ ພາກຕາເວັນອອກ ສາມາດຄາດການໄດ້ວ່າ ຈະມີອຸນຫະພູມໜາວແບບເດືອນມັງກອນ ຫຼາຍຂຶ້ນຕະຫຼອດໄລຍະສັບປະດານີ້.