ລົມແຮງທີ່ທຳລາຍສະຖິຕິໃນ ຝຣັ່ງ ແລະ ທົ່ວຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຄົນອື່ນໆບາດເຈັບ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸ ເຊຍຣານ (Ciaran) ພັດຜ່ານທະວີບດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ພາຍຸນັ້ນ ໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະ ໄຟຟ້າມອດໃນບ້ານຂອງຫຼາຍໆຄົນ.
ລົມທີ່ມີຄວາມແຮງກວ່າ 180 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໄດ້ພັດເຂົ້າຊາຍຝັ່ງກ້ຳເໜືອສຸດຂອງປະເທດ ຝຣັ່ງ, ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ລົ້ມ ແລະ ພັດແກ້ວປ່ອງຢ້ຽມຈຳນວນຫຼາຍແຕກ. ຄື້ນທະເລຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ກະທົບໃສ່ທ່າເຮືອ ແລະ ຊາຍຝັ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ລົມນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປ້າຍຢູ່ຕາມຖະໜົນລົ້ມຈົນແປນ ແລະ ພັດເອົາຫຼັງຄາເຮືອນອອກ. ຕົ້ນໄມ້ທີ່ລົ້ມໄດ້ກີດກັນຖະໜົນໃນທົ່ວພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ຝຣັ່ງ.
ຄົນຂັບລົດບັນທຸກໄດ້ເສຍຊີວິດເວລາທີ່ລົດຂອງລາວຖືກຕົ້ນໄມ້ລົ້ມທັບໃນພາກພື້ນ ເອນນ໌ (Aisne) ຂອງຝຣັ່ງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາ ທ່ານ ເຄຼມັອງ ໂບນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 70 ປີຢູ່ເມືອງ ເລີ ອາຟຣ໌ (Le Havre), ຢູ່ພາກພື້ນ ນອກມັງດີ (Normanday), ໄດ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນຕົກຈາກລະບຽງເຮືອນຂອງລາວ. ສື່ມວນຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ
ຝຣັ່ງສເບຼ (FranceBleu) ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ພິພາກສາຄົນນຶ່ງວ່າ ມັນປາກົດວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດປະຕູຂອງລາວໃສ່ລົມ ລາວຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງ. ຢ່າງໜ້ອຍ 16 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນ ຝຣັ່ງ, 7 ຄົນໃນນັ້ນເປັນພະນັກງານສຸກເສີນ.