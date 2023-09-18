ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວໃນການສຳພາດກັບກຸ່ມສື່ມວນຊົນ Funke ຂອງ ເຢຍຣະມັນ ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງກຽມພ້ອມພວກເຮົາເອງ ສຳລັບສົງຄາມທີ່ຍາວໃນ ຢູເຄຣນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ສົງຄາມສ່ວນຫຼາຍຈະແກ່ຍາວດົນກວ່າທີ່ຄາດການໄວ້ເວລາທີ່ມັນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນທຳອິດ.”
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ພາວະນາສຳລັບສັນຕິພາບທີ່ໄວ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າຖ້າປະທານາທິບໍດີ ເຊເລັນສກີ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ຢຸດຕໍ່ສູ້, ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າກໍຈະບໍ່ມີຢູ່ອີກຕໍ່ໄປ.”
ໃນເວລາດຽວກັນ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພາກພື້ນ ໂອເດຊາ ຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດວານນີ້ດ້ວຍການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ແລະ ລູກສອນໄຟ, ທີ່ໄດ້ຕົກຖືກສະຖານທີ່ກະສິກຳແຫ່ງນຶ່ງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບອາກາດ ຢູເຄຣນ ໃນແອັບພລິເຄຊັ້ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram.
ຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີ.
ພ້ອມກັນນັ້ນໃນວັນອາທິດວານນີ້, ຢູເຄຣນ ກໍໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນໃສ່ແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ແລະ ມົສກູ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກພື້ນ ໄຄຣເມຍ ຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ໂດຣນໄດ້ໂຈມຕີຖັງນ້ຳມັນ, ກໍ່
ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ທີ່ໄດ້ຖືກມອດໄປແລ້ວ.
ໂດຣນທີ່ບິນຢູ່ເໜືອນະຄອນຫຼວງ ມົກສູ ໄດ້ທຳການແຊກແຊງລົບການສັນຈອນທາງອາກາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວໃນການລາຍງານຂໍ້ມູນລັບໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການບຸກລຸກຂອງ ຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນມີ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້” ທີ່ຈະເສີມການປ້ອງກັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທົ່ວເມືອງ ຕົກມັກ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ.