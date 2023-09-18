ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ NATO ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ກຽມ​ພ້ອມ​ຕົນ​ເອງ ສຳ​ລັບ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ຍາວ​ ໃນ ຢູ​ເຄ​ຣນ

  • ວີໂອເອ
ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ຖືກ​ຍິງ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ ແບ​ລ​ໂກ​ຣອດ ບິນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເມືອງ ຄາ​ກີບ, ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ, 17 ກັນ​ຍາ 2023.

ເລ​ຂາ​ທິ​ກາ​ນ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ NATO ທ່ານ ເຈັນ​ສ໌ ສ​ໂຕ​ລ​ເທັນ​ເບີກ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ກຸ່ມ​ສື່ມວ​ນ​ຊົນ Funke ຂອງ​ ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ທີ່​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ກຽມ​ພ້ອມ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ ​ສຳ​ລັບ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ຍາວ​ໃນ ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ສົງ​ຄາມ​ສ່ວນຫຼາຍ​ຈະ​ແກ່​ຍາວ​ດົນ​ກວ່າ​ທີ່​ຄາດ​ການ​ໄວ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ມັນ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ທຳ​ອິດ.”

ທ່ານ ສ​ໂຕ​ລ​ເທັນ​ເບີກ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ໄດ້ພາ​ວະ​ນາ​ສຳ​ລັບ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ທີ່​ໄວ, ແຕ່​ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ, ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ຖ້າ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຢຸດ​ຕໍ່​ສູ້, ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຢູ່ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.”

ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ, ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ພາກ​ພື້ນ ໂອ​ເດ​ຊາ ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ດ້ວຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ໂດ​ຣນ ແລະ ລູກ​ສອນ​ໄຟ, ທີ່​ໄດ້​ຕົກ​ຖືກ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ກະ​ສິ​ກຳແຫ່ງ​ນຶ່ງ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັ້ນ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ Telegram.

ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ແມ່ນບໍ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃນ​ທັນ​ທີ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ຢູ​ເຄ​ຣນ ກໍ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ໂດ​ຣນ​ໃສ່​ແຫຼມ ໄຄ​ຣ​ເມຍ ແລະ ມົ​ສ​ກູ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ພາກພື້ນ ໄຄ​ຣ​ເມຍ ຄົນ​ນຶ່ງໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ໂດ​ຣນ​ໄດ້​ໂຈ​ມ​ຕີ​ຖັງ​ນ້ຳ​ມັນ, ກໍ່

​ໃຫ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກມອດ​ໄປ​ແລ້ວ.

ໂດ​ຣ​ນ​ທີ່​ບິນ​ຢູ່​ເໜືອ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ມົກ​ສູ ໄດ້​ທຳ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ລົບ​ການ​ສັນ​ຈອນ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ອັງ​ກິດ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂໍ້​ມູນ​ລັບ​ໃໝ່ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ບຸກ​ລຸກ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເມື່ອວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ມີ “ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້” ທີ່​ຈະ​ເສີມການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ທົ່ວ​ເມືອງ​ ຕົກ​ມັກ ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG