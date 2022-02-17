ຣັດເຊຍກຳລັງເພີ່ມກຳລັງທະຫານຂອງຕົນຂຶ້ນ ແລະປິດລ້ອມຢູເຄຣນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຖິງແມ່ນມົສກູອ້າງວ່າ ຕົນຈະຖອນທະຫານຈຳນວນນຶ່ງອອກໄປກໍຕາມ, ອີງຕາມສະຫະລັດ ແລະທ່ານເຈນສ໌ ສໂຕນເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ (Ned Price) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ກຳລັງຂອງຣັດເຊຍມີຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍລົງ, ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນ (ຢູເຄຣນ) ແລະພວກເຂົາກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍໄປຢູ່ໃນທ່າທີ່ຈະສູ້ລົບ.”
ທີ່ນະຄອນຫລວງບຣັສເຊີລສ໌, ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຈາກ 30 ປະເທດສະມາຊິກຂອງພັນທະມິດນັ້ນ, ທ່ານສໂຕນເທັນເບີກກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສັນຍານບອກຈາກມົສກູ ກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມທີ່ ຈະສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດ. ແຕ່ເຖິງທຸກວັນນີ້, ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນການຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງເລີຍຢູ່ພື້ນທີ່ນັ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ, ປາກົດວ່າ ຣັດເຊຍຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມກອງທະຫານຂອງຕົນຂຶ້ນ."
ຫົວໜ້າສືບລັບຂອງແອັສໂທເນຍ, ທ່ານມິກ ມາແຣນ (Mikk Marran) ອ້າງວ່າ ຣັດເຊຍຈະເປີດການໂຈມຕີແບບຈຳກັດຕໍ່ຢູເຄຣນ ລວມທັງການຍິງໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະຍຶດຄອງພື້ນທີ່ທີ່ສຳຄັນ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ "ດຽວນີ້, ການປະເມີນຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາຈະຫລີກລ້ຽງຕົວເມືອງທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍ ເພາະມັນຕ້ອງໃຊ້ທະຫານ ຢ່າງຫລວງຫຼາຍ ເພື່ອຄວບຄຸມເຂດເຫຼົ່ານັ້ນ," ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ແຕ່ກໍບໍ່ມີ ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວ່າ ເສັ້ນທາງໃດທີ່ກອງທັບຣັດເຊຍອາດຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດງານ."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຫັນຫລັກຖານໃດໆກ່ຽວກັບການຖອນທະຫານ 150,000 ຄົນຂອງຣັດເຊຍຢູ່ຊາຍແດນທາງພາກເໜືອ, ພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກໃຕ້ຂອງປະເທດທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນສາທາ ລະນະລັດໂຊວຽດນັ້ນອອກໄປເລີຍ. ໃນຊຸມມື້ມໍ່ໆມານີ້, ຣັດເຊຍໄດ້ເພີ່ມກຳລັງທະຫານຫລາຍເຖິງ 7,000 ຄົນ ຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຕິດກັບຢູເຄຣນ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານທ່ານນຶ່ງກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ.
ໂຣສແຊນ ຄອນຊາວທິງ (Rochan Consulting), ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ດ້ານປ້ອງກັນຊາດອິດສະຫລະຂອງໂປແລນທີ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວ ທາງ ທະຫານຜ່ານການຖ່າຍພາບທາງດາວທຽມ ກ່າວໃນບົດລາຍງານສະບັບນຶ່ງວ່າ ມີລົດໄຟທະຫານຣັດເຊຍໄປຮອດເຂດໃກ້ກັບຢູເຄຣນເພີ່ມຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມົສກູປະກາດວ່າ ກຳລັງສົ່ງທະຫານຈໍານວນນຶ່ງ ກັບຄືນສູ່ຖານທັບຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ.
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