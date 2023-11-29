ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ຢູເຄຣນ ທ່າມກາງຄວາມແຕກແຍກໃນລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ການອະນຸມັດເງິນທຶນເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບການຕໍ່ສູ້ສົງຄາມ ຢູເຄຣນ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນການເຈລະຈາສອງວັນກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ NATO ໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ ນັ້ນ, ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ຍົກຍ້ອງສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າເປັນການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທີ່ບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ຢູເຄຣນ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທ້າທາຍໃນເວລານີ້ແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາການສະໜັບສະໜູນນັ້ນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ.”
ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍການສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ເປັນພັນທະຂອງອົງການ NATO, ໂດຍກ່າວວ່າ ໄຊຊະນະຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ຈະເປັນທັງ “ໂສກນາດຕະກຳສຳລັບປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ” ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກອົງການ NATO.
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນການເຈລະຈາລະດັບລັດຖະມົນຕີ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ