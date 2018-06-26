ຕະຫຼາດຮຸ້ນ ແມ່ນຕົກຕ່ຳລົງ ໃນຂະນະທີ່ ສົງຄາມການຄ້າ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃຫ້ປັບປຸງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການຄ້າທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ກັບສະຫະພັນຢູໂຣບ ແລະການາດາ ໃນຂະນະທີ່ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີ ການຄ້າຂາຍທີ່ສົມດູນ ຫຼາຍກວ່ານີ້ ກັບຈີນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ການຊຸມນຸມຂອງພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ໃນລັດຄາໂຣລາຍນາໃຕ້ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ໃນອັນທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ຕົ້ນທຶນສູງໃນການສົ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນການກະເສດ ໄປຍັງສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະການາດາ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ທັບມ້າງສິ່ງກີດຂວາງເຫຼົ່ານັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ພວກຊາວໄຮ່ຊາວນາ ສາມາດທີ່ຈະທຳການຄ້າຂາຍໄດ້.” ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ ທີ່ຈະສາມາດຂາຍລົດໃນທີ່ນັ້ນ ພໍໆກັນກັບທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາ ມາດຂາຍລົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະທຸກຢ່າງກໍຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ເລີ້ມໂຄສະນາຫາສຽງ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານທຣຳ ແມ່ນໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ໃຫ້ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າຂອງອາເມຣິກັນກ່ອນອື່ນໝົດ ຊຶ່ງຮວມທັງການເຈລະຈາ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໃໝ່ ກັບພວກປະເທດພາຄີທີ່ມີເສດ ຖະກິດໃຫຍ່ສຸດບາງປະເທດ. ນັ້ນແມ່ນຮວມທັງການເຈລະຈາເພື່ອສະຫຼຸບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີໃນອາເມຣິກາເໜືອກັບການາດາ ແລະເມັກຊິໂກ, ຕະຫລອດທັງການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມອີກຕ່າງຫາກ ທີ່ຈະປັບປ່ຽນສາຍພົວພັນທີ່ມີມາຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ກັບບັນ
ດາປະເທດໃນຢຸູໂຣບ.
ຈີນ ເປັນປະເທດທີ່ຮັບການຕ້ອງຕິໜັກທີ່ສຸດຈາກທ່ານທຣຳ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງເພິ່ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານໃນການຄ້າຂອງສອງປະເທດ. ການເຈລາຈາເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ພາໃຫ້ມີການຂົ່ມຂູ່ຈາກທັງສອງຝ່າຍ ທີ່ເກັບພາສີໃໝ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດການເງິນສັ່ນຄອນ ທີ່ພາກັນຢ້ານກົວເຖິງສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກນັ້ນ.
“ພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຊ່ອຍພວກເຮົາ ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ແລະນັ້ນ ກໍແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສູ້ດີ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເຮັດດີເທົ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໄດ້, ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມກ້ຳເກິ່ງ ແລະມັນກໍບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະດີເລີດດອກ, ແຕ່ມັນຈະຕ້ອງມີຄວາມທ່ຽງທຳ ໃນບາງຢ່າງ.”
ຕະຫຼາດໃນສະຫະລັດ ແລະຢູໂຣບ ໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີການ
ຄາດຄະເນ ກ່ຽວກັບສົງຄາມການຄ້າ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ.
ຕະຫຼາດຮຸ້ນສະຫະລັດ ໄດ້ຕົກລາຄາຫຼາຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນ ເວລາປິດຕະຫຼາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ຕະຫຼາດຮຸ້ນຢູໂຣບ ແມ່ນຫຼຸດລົງ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
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