ຕະຫຼາດຮຸ້ນ ຢູ່ເອເຊຍ ມີລາຄາຫຼຸດລົງ ຫຼັງຈາກ ຮຸ້ນ ຢູ່ ສະຫະລັດ ຕົກລາຄາຢ່າງໃຫຍ່

ຮຸ້ນຢູ່ຕະຫຼາດຮຸ້ນໃນເອເຊຍ ແລະຢູໂຣບ ໄດ້ຕົກລາຄາໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ເທົ່າກັບວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ຄວາມ
ຢ້ານກົວຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາກ່ຽວກັບສົງຄາມການຄ້າ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ແລະການ
ກ່າວໂຈມຕີຕໍ່ຮ້ານຂາຍຫຍ່ອຍທາງອິນເຕີແນັດ ໂດຍປະທາ ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່
ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດຮຸ້ນຕົກລາຄາ.
ດັດຊະນີຮຸ້ນປະສົມໃນນະຄອນຊຽງໄຮ້ຂອງຈີນ ໄດ້ຕົກລາຄາປະມານ 0.84 ເປີເຊັນໃນ
ຕອນອັດຕະຫລາດ ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຮຸ້ນນິກເກະຂອງຍີ່ປຸ່ນຕົກລາຄາປະມານເຄິ່ງ
ນຶ່ງຂອງເປີເຊັນ. ຮຸ້ນຮັງເຊັງຂອງຮົງກົງໄດ້ຊື້ຂາຍກັນເປັນການໃຫຍ່ ໃນຕອນບ່າຍ
ໂດຍມີລາຄາສູງຂຶ້ນ .25 ເປີເຊັນໃນຕອນອັດຕະຫລາດ.
ຮຸ້ນມີລາຄາຕ່ຳລົງ ໃນການຊື້ຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດໃນປະເທດອັງກິດ ແລະເຢຣະມັນ.
ດັດຊະນີຮຸ້ນດາວໂຈນອິນດັສຕຣຽວອາເວີເຣດຂອງສະຫະລັດ ຕົກລາຄາ 1.9 ເປີເຊັນໃນຕອນອັດຕະຫລາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີຮຸ້ນແອັສແອລພີ 500
ໄດ້ຕົກລາຄາ 2.3 ເປີເຊັນ ແລະ ແນັສແດັກ ຕົກລາຄາເກືອບສາມເປີເຊັນ. ປະທານາ
ທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຕິຕຽນຢ່າງແຮງເຖິງສາມເທື່ອຕໍ່ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຍັກໃຫຍ່ອອນລາຍອາ
ມາຊອນ
ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ິທີ່ຜ່ານມານີ້. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດອາມາຊອນ ທ່ານແຈັຟ ເບຊອສ ຍັງ
ເປັນເຈົ້າຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ຜູ້ທີ່ເປີດເຜີຍເລື່ອງຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະທານາທິ
ບໍດີທຣໍາ ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ມັກຈະໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ດ້ວຍຄວາມໂກດ
ແຄ້ນຈາກປະທານາທິບໍດີ.
ຜູ້ນຳສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດອາມາຊອນ
ເປັນໄພຕໍ່ຜົນສຳເລັດທຸລະກິດແກ່ບັນດາຜູ້ຂາຍຫຍ່ອຍຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ສາມາດ
ແຂ່ງຂັນກັບການຂາຍຈຳນວນຫວງຫຼາຍ. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຍັງໄດ້ ຈົ່ມວ່າຄ່າທຳ
ນຽມ ທີ່ອາມາຊອນຈ່າຍແກ່ການບໍລິການໄປສະນີ ເພື່ອສົ່ງສິນຄ້າ ຍ່ອຍນັ້ນຕໍ່າເກີນ
ໄປເຮັດໃຫ້ອົງການໄປສະນີ ຊຶ່ງເປັນອົງການເຄິ່ງຈັດຕັ້ງລັດຖະ ບານສູູນເສຍລາຍໄດ້
ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ເຖິງແມ່ນວ່າການບໍລິການໄປສະ ນີກ່າວວ່າ ສັນຍາກັບ
ອາມາຊອນໄດ້ຜົນກຳໄລ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວຢູ່ໃນການໂຈມຕີອາມາຊອນເທື່ອຫລ້າສຸດຂອງທ່ານວ່າ
“ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງມື ຫຼືຂີ້ຮ້າຍກວ່່ານັ້ນ ທີ່ກ່າວວ່າການເສຍເງິນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄປ
ສະນີເຮັດເງິນກັບອາມາຊອນ. ເຂົາເຈົ້າເສຍເງິນຢ່າງຫຼວງຫາຍ ແລະນີ້ຈະມີການ
ປ່ຽນແປງ. ນອກນັ້ນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທີ່ຈ່າຍພາສີເຕັມ ກຳລັງພາກັນປິດຢູ່ທົ່ວປະເທດ
ບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນທີ່ເທົ່າທຽມກັນ”
ນັບແຕ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ກ່າວໂຈມຕີອາມາຊອນແລ້ວ ບໍລິສັດໄດ້ເສຍຫາຍ
ຫຼາຍກວ່າ 37 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນມູນຄ່າທາງຕະຫຼາດ.
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