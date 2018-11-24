ຝົນທີ່ຕົກລົງມາບໍ່ຂາດໄລຍະໃນພາກເໜືອລັດຄາລີຟໍເນຍ ໄດ້ຊ່ວຍໃນການມອດ ໄຟປ່າທີ່ຮ້າຍແຮງ ແຕ່ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊອກຫາກະດູກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນຕື່ມ.
ຝົນທີ່ຕົກລົງມາ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂີ້ເທົ່າຈາກໄຟປ່າໃນເມືອງພາຣາດາຍສ໌ ກາຍເປັນຂີ້ຕົມ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພີ້ມຂຶ້ນໃນການຊອກຫາຊາກກະດູກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ພວກກູ້ໄພພວມຊອກຄົ້ນຫາຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆຕາມຊາກໄຟປ່າ ກ່ຽວກັບຜູ້ຄົນທີ່ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ຫາຍສາບສູນ. ມີອາສາສະໝັກ 800 ກວ່າຄົນ ພາກັນຊອກຄົ້ນຫາໃນວັນສຸກວານນີ້ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີຝົນຕົກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “Camp Fire” ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ 84 ຄົນ ແລະຫຼາຍກວ່າ 563 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍເທື່ອ ກ່ຽວກັບວ່າ ມີຜູ້ຫາຍສາບສູນຫຼາຍປານໃດ ທີ່ອາດເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ແຕ່ພວກທີ່ຢູ່ໃນເຫດການບາງຄົນກ່າວວ່າ ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຍັງຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ໄຟປ່າທັງໝົດເກືອບຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ເວລາໃດຝົນເຊົາຕົກແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະສາມາດລົງຄວາມເຫັນໄດ້ວ່າ ໄດ້ມອດຢ່າງແນ່ນອນແລ້ວຫຼືບໍ່.
ໄຟປ່າ Camp Fire ໄດ້ໄໝ້ທີ່ດິນໃນພື້ນທີ່ທັງໝົດ 62,000 ເຮັກຕາ ແລະໄດ້ ທຳລາຍເຮືອນຊານຫຼາຍກວ່າ 13,600 ຫຼັງແລ້ວ ນັບແຕ່ເລີ້ມລຸກໄໝ້ເມື່ອວັນທີ 8 ພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ.
ສ່ວນໄຟປ່າຢູ່ພາກໃຕ້ລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ເຜົາຜານໃນເຂດມາລີບູນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ. ໃນວັນສຸກວານນີ້ມີປະຊາຊົນໃນຈຳນວນຕື່ມອີກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບຄືນໄປສູ່ບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າ ໃນເຂດເມືອງມາລີບູ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງສ້ອມແປງສາຍໄຟຟ້າ ໂທລະສັບ ແລະທໍ່ແກັສ.
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