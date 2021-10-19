ນາຍພົນໂຄລິນ ໂພແວລ (Colin Powell), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນຄົນຜິວດຳຜູ້ທຳອິດຂອງສະຫະລັດ ແລະເປັນອະດີດປະທານເສນາທິການຮ່ວມກອງທັບ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນວັນຈັນວານນີ້ ຍ້ອນອາການແຊກຊ້ອນຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ທ່ານລວມອາຍຸໄດ້ 84 ປີ.
ຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານຜ່ານການຂຽນລົງທາງເຟສບຸກ (Facebook) ໂດຍກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍຜົວ, ພໍ່, ພໍ່ຕູ້ ແລະ ຄົນອາເມຣິກັນຜູ້ດີເລີດໄປແລ້ວ."
ຄອບຄົວຂອງທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານໂພແວລໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສ ຄົບຖ້ວນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂອບໃຈພະນັກງານແພດຢູ່ສູນການແພດແຫ່ງຊາດ ວອລເທີ ຣີດ (Walter Reed) ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ “ສໍາລັບການປິ່ນປົວ ທີ່ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ” ໃນຫລາຍວັນສຸດທ້າຍ ຂອງຊີວິດທ່ານ.
ອົງການຂ່າວຂອງສະຫະລັດທັງຫລາຍລາຍງານວ່າ ທ່ານໂພແວລ ເປັນມະເຮັງໃນໄຂກະດູກຫຼາຍຊະນິດ, ເປັນມະເຮັງເມັດເລືອດຂາວທີ່ສະກັດກັ້ນ ການຕອບ ໂຕ້ຂອງພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອປ້ອງກັນ COVID-19, ຊຶ່ງເປັນພະຍາດເກີດມາຈາກໄວຣັສ ໂຄໂຣນາກໍຕາມ, ຄົນທີ່ບໍ່ມີພູມຕ້ານທານແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ມີ.
ທ່ານໂພແວລ ເປັນນັກການທູດລະດັບສູງສຸດຂອງປະເທດ ແຕ່ປີ 2001 ຫາ 2005 ໃນລະຫວ່າງສະໄໝທຳອິດຂອງຄະນະລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີຈອຣຈ໌ ດັບເບິນຢູ ບູສ (George W. Bush) ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ.
ໃນການສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ທ່ານນັ້ນ, ທ່ານບູສ ກ່າວວ່າ ທ່ານແລະອະດີດ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງລໍຣາ ບູສ (Laura Bush) “ມີຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງ ຍິ່ງ” ຕໍ່ການເສຍຊີວີດຂອງທ່ານໂພແວລ.
ທ່ານບູສກ່າວວ່າ “ທ່ານເປັນລັດຖະກອນທີ່ດີ, ໂດຍເລີ່ມແຕ່ເວລາທີ່ທ່ານໄປເປັນ ທະຫານຢູ່ໃນຫວຽດນາມ.” “ປະທານາທິບໍດີຫຼາຍຄົນໄດ້ອີງອາໄສຕໍ່ຄຳແນະນຳ ແລະປະສົບການຂອງນາຍພົນໂພແວລ. ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກປະທານາທິບໍດີທັງຫລາຍຈົນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຫ່ງອິດສະລະ ພາບຈາກປະທານາທິບໍດີ - ສອງເທື່ອ. ທ່ານໄດ້ຮັບການເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງສູງ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນເອີ້ນທ່ານໂພແວລວ່າ “ເປັນຜູ້ຮັກ ຊາດທີ່ມີກຽດແລະມີສັກສີ ແບບຫາໃຜທຽບບໍ່ໄດ້.”
ທ່ານໄບເດັນກ່າວອີກວ່າ “ທ່ານໂຄລິນເປັນຕົ້ນແບບອັນສູງສຸດທັງດ້ານການເປັນ ນັກລົບແລະນັກການທູດ. ທ່ານມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມ ປອດໄພຂອງປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ເໜືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ. ໂດຍໄດ້ໄປຕໍ່ ສູ້ໃນສົງຄາມ, ທ່ານເຂົ້າໃຈດີກ່ວາວ່າ ການໃຊ້ທາງທະຫານຢ່າງດຽວອາດຈະບໍ່ ພຽງພໍ ເພື່ອຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຂອງພວກເຮົາ.”
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