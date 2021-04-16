ສານອວຍພອນປີໃໝ່ລາວ ຈາກລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ

ຂ້າພະເຈົ້າຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ, ຂໍສະແດງຄຳອວຍພອນຕໍ່ປະຊາຊົນແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ.
ປີນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 5 ປີຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມສອງຝ່າຍຮອບດ້ານ,
ເຊິ່ງອີງໃສ່ການເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະຄວາມປາ
ຖະໜາຮ່ວມກັນທີ່ຈະສ້າງພື້ນຖານທີ່ແຂງແກ່ນກວ່າເກົ່າ ສຳລັບອະນາຄົດຂອງປະເທດ
ພວກເຮົາ. ສະຫະລັດ ຂໍຊົມເຊີຍເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ວຽກງານທີ່ສຳຄັນຂອງ ສປປ ລາວ
ໃນຖານະເປັນຜູ້ປະສານງານ ປະເທດອາຊຽນ ໃນການພັດທະນາ ບູລິມະສິດຮ່ວມກັນ
ໃນໂລກ ແລະ ອິນໂດປາຊີຟິກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມື
ຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ການຟື້ນຟູ COVID-19, ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ, ຄວາມ
ປອດໄພໃນພາກພື້ນ ແລະຂະຫຍາຍການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ພວກເຮົາຂໍອວຍພອນ
ໃຫ້ປະຊາຊົນແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຈົ່ງມີຄວາມສຸກ ແລະ
ສຸຂະພາບແຂງແຮງໃນປີໃໝ່ນີ້.
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