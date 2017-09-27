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ລັດຖະບານ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ ຂັບລົດໄດ້

ນາງ Aziza Yousef ຂັບລົດຢູ່ຖະໜົນຫຼວງ ໃນນະຄອນ ຣີຢາດ ຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຄັດຂືນ ຕໍ່ການຫ້າມ ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຂັບລົດ, ວັນທີ 29 ມີນາ 2014.

ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຍິງ ຂັບລົດໄດ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ອີງຕາມພະບໍລົມ
ຣາຊະດຳລັດ.

ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ດຳລັດຂອງກະສັດ ຊົງຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ “ອອກໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ ໃຫ້ແກ່ ພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງ ເຊັ່ນກັນ.”

ເຈົ້າຊາຍ Khaled bin Salman ທີ່ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ
ປະຈຳ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ເປັນພະຣາຊະໂອລົດຂອງກະສັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໃຫ້ແມ່ຍິງ
ຂັບລົດ​ໄດ້ ແມ່ນເປັນ “ບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ຫລວງ” ອັນນຶ່ງ ເຊິ່ງ“ພ້ອມແລ້ວສຳລັບສັງຄົມ.”

ພະອົງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນສະຫະລັດ ວ່າ “ນີ້ເປັນເວລາອັນເໝາະສົມ ທີ່ຈະ
ເຮັດ​ໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.”

ທັງກົດຂອງສາສະໜາອິສລາມ ແລະ ກົດໝາຍຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ໄດ້
ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ​ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງຂັບລົດ ແຕ່ວ່າ ທາງການບໍ່ອອກໃບຂັ​ບຂີ່ ໃຫ້
ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າ ພະຍາຍາມຈະຂັບລົດ ພວກເຂົາກໍຈະຖືກຈັບ.

ອົງການຂ່າວ SPA ຂອງທາງການຊາ​ອຸ​ດີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ດຳລັດດັ່ງກ່າວຈະ ມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ ພາຍໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2018.

ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ຫຼື Amnesty International ໄດ້ກ່າວວ່າ ພະບໍລົມຣາຊະ
ດຳ​ບັດນີ້ ເປັນ “ຫຼັກຖານຂອງຄວາມກ້າຫານຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວແມ່ຍິງ ທີ່ໄດ້
ຕໍ່ສູ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຜ່ານມາ ແລະໃນທີ່ສຸດ ລັດຖະບານ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກໍໄດ້
ຍອມຜ່ອນຜັນໃຫ້.”

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ​ໃນການ
ຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ແລະ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຕົນ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນນັ້ນ.

ຖະ​ແຫຼງການ​ຂອງ​ໂຄສົກ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “​ນີ້​ແມ່ນ​ບາດກ້າວ​ໃນ​ທາງ​ບວກ​ໄປ​ສູ່​ການຊຸກ
ຍູ້​ສິດທິ ​ແລະ​ ໂອກາດ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ແມ່ຍິງ ​ໃນ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ.”

ເມື່ອທ້າຍປີ 2014 ຜ່ານ​ມານີ້ ແມ່ຍິງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ສອງຄົນ ໄດ້ຖືກຄຸມ​ຂັງເປັນ
ເວລາດົນກວ່າສອງເດືອນ ເວລາແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ໄດ້ພະຍາຍາມຈະຂ້າມເຂົ້າໄປຍັງ
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ດ້ວຍໃບຂັບຂີ່ ຈາກປະເທດຈາກສະຫະລັດອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ຊຶ່ງ​
ເປັນເພື່ອນບ້ານ.

ທ່ານ Ali Shihabi ຜູ້ອຳນວຍການ​ບໍລິຫານ​ມູນ​ນິທິ ​ອາ​ຣາ​ເບຍ ທີ່​ມີ​ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ​
ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີີ​ໂອ​ເອ ວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ແມ່ຍິງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ຕ້ອງໄດ້​ລໍຖ້າ​ຈົນກວ່າ​ຂັ້ນ
ຕອນຈະ​ແລ້ວ​ສຳ​ເລັດ​ ​ເພື່ອ​ອອກ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່ ​ແລະ​ຝຶກ​ແອບ​ພວກ​ຂັບ​ລົດ​ໃໝ່​ຢູ່​ນັ້ນ ພວກ
​ແມ່ຍິງ​ທີ່​ມີ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່​ແລ້ວ ຈາກ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ​ໃນ​ເຂດ​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ກໍສາມາດ​ຂັບ
​ລົດ​ ຢູ່​ຊາ​ອຸ​ດີ​ ອາຣາ​ເບຍໄດ້ ​ໃນ​ທັນທີ​ໂລດ.

ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂອງການປະກາດດັ່ງກ່າວພວກແມ່ຍິງຊາອຸດີຈຳນວນ ນຶ່ງ
ໄດ້ນຳເອົາຮູບພາບຕ່າງໆລົງທາງສື່ສັງຄົມ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ​ໄດ້ຫຼຶບ
ແອັບໃຊ້ບໍລິການຂີ່ລົດຮ່ວມກັນ ອອກຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງເຂົາເຈົ້າ.

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