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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີ​ການ​ວາງ​ແຜນ ພິ​ທີ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ພາຍ​ໃນ​ລັດ ສຳ​ລັບ​ທ່ານ ຈອ​ຣ໌​ຈ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ເອັ​ຈ ບຸ​ຊ

ທ່ານ ຈອ​ຣ໌​ຈ ເອັ​ຈ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ບຸ​ຊ ຍົກ​ມືຂວາ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ສາ​ບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ປ​ະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ​ ຄົນ​ທີ 41 ຄຽງ​ຂ້າງ​ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ທ່າ​ນ​ນາງ ບາ​ບາ​ຣາ ບຸ​ຊ. 20 ມັງ​ກອນ, 1989.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລາຍ​ລະ​ອຽດ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຈັດ​ພິທີ​ສົ່ງ​ສະ​ການ ສຳ​ລັບ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຈອ​ຣ໌ຈ
ເອັຈ ດັບເບິນຢູ ບູຊ, ເຊິ່ງໄດ້ເຖິງແກ່ອະ​ສັນ​ຍະ​ກຳເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາຄົບອາຍຸ 94 ປີ
ນັ້ນ, ຈະຖືກກຳນົດໂດຍຄອບຄົວຂອງທ່ານ ບຸຊ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງປ້ອງ
ກັນປະເທດໃນວັນເສົາວານນີ້.

ສົບ​ຂອງທ່ານ ບຸ​ຊ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ຈາກ​ປີ 1989 ຫາ 1993 ນັ້ນ,
ຈະຖືກຈັດພິທີສົ່ງສະການຢູ່ໂບດໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພຸດ
ຈະມາເຖິງນີ້, ຕິດຕາມດ້ວຍການຝັງສົບໃນວັນພະຫັດຢູ່ຫໍສະໝຸດປະທານາທິບໍດີໃນ
ລັດ ເທັກຊັສ. ຫຼັງຈາກພິທີຮັບສົບຢູ່ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດໃນວັນຈັນມື້ອື່ນນີ້, ສົບ
ຂອງທ່ານກໍຈະຖືກດອຍໄວ້ຢູ່ໃນຫໍ ໂຣທັນດາ ຂອງຕຶກລັດຖະສະພາ ແຄັບປິຕອລ ສຳ
ລັບການເຄົາລົບໄວ້ອາໄລຂອງສາທາລະນະຊົນຈົນຮອດຕອນເຊົ້າວັນພຸດ, ພ້ອມກັບພິ
ທີ ເຊິ່ງມີກຳນົດຕອນ 5 ໂມງແລງໃນວັນຈັນມື້ອື່ນ. ສາທາລະນະຊົນຈະສາມາດເຂົ້າ
ລຽນແຖວເພື່ອຄຳນັບໂລງສົບຂອງທ່ານ ບຸຊ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈາກຕອນ 7:30 ຕອນແລງ
ຈົນຮອດ 7:30 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດຕາມເວລາຂອງຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກ.

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ
ທຣຳ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນງານສົ່ງສະການ.

ໂຄ​ສົກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ທ່ານ​ນາງ ແຊ​ຣາ ຮັກ​ຄາ​ບີ ແຊ​ນ​ເດີ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​
ບັບນຶ່ງວ່າ ວັນພຸດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນວັນໄວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດ, ແລະ
ວ່າທຸງຊາດຢູ່ທຳນຽບຂາວແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງສູ່ເຄິ່ງເສົາແລ້ວ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ທ່ານ
ບຸຊ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ແຈ້ງ​
ໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບ ການ​ອະ​ສັນ​ຍະ​ກຳຂອງປະທານາທິບໍດີ ຈອຣ໌ຈ ເອັຈ ດັບເບິນຢູ ບຸຊ
ໃນຕອນເດິກຂອງຄືນວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ມີກຳນົດທີ່ຈະລົມກັບປະທານາທິ
ບໍດີ ຈອຣ໌ຈ ດັບເບິນຢູ ບຸຊ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ແລະ ສະແດງຄວາມເສຍໃຈໃນນາມ
ທ່ານເອງ, ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ແລະ ທົ່ວປະເທດ. ງານສົ່ງສະການລະດັບລັດຖະບານ
ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການໃຫ້ກຽດທັງໝົດ. ທ່ານປະທາ
ນາທິບໍດີ ຈະກຳນົດວັນພຸດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນວັນທີ 5 ທັນວາ ເປັນວັນໄວ້ອາໄລ
ແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ແລະ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການຢູ່ໂບດໃຫຍ່
ແຫ່ງຊາດ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.”

ພິ​ທີ​ສົ່ງ​ສະ​ການ​ລະ​ດັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ເພນີ ສຳ​ລັບ​ປະ​ທາ​ນາ​
ທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນ ຫຼື ອະດີດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານາທິ
ບໍດີ.

ອີງ​ຕາມ​ເວັບ​ໄຊ​ນັ້ນ, ງານ​ສົ່ງ​ສະ​ການລະ​ດັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແມ່ນ​ຈັດ​ຂຶ້ນ 7 ຫາ 10 ວັນ
ແລະ ປະກອບມີ 3 ຂັ້ນຕອນຄື: ພິທີພາຍໃນລັດບ່ອນທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວອາໄສຢູ່,
ພິທີຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ພິທີຢູ່ໃນລັດ ບ່ອນບຸກຄົນດັ່ງກ່າວເລືອກ
ເອົາເປັນບ່ອນຝັງສົບຕົນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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