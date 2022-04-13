ບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການ ສືບຕໍ່ລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດ ໃນຣັດເຊຍ, ຈີນ, ອີຣ່ານ, ເວເນຊູເອລາ, ອີຈິບ ແລະປະເທດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍອໍາ ນາດຜະເດັດການອື່ນ ໄປພ້ອມໆ ກັບຜົນກະທົບຂອງ ການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ມີຕໍ່ການປະຕິບັດ ດ້ານສິດທິມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ.
ເອກະສານຂອງບົດລາຍງານປະຈຳປີສະບັບນີ້ ຍັງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງກໍລະນີ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຂອງການກົດຂີ່ຂ້າມ ຊາດ, ເຊິ່ງລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ ຂ້າມຊາຍແດນ ໄປເພື່ອຮາວີ, ຂູ່ເຂັນ ຫຼື ຂ້າພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ບົດລາຍງານ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີລັກສະນະມົວໝອງ.
"ຫນ້າເສຍດາຍທີ່ມີການຖອຍຫລັງ (ໃນດ້ານການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ) ຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເຄັນໂດຍອ້າງເຖິງ "ສົງຄາມທີ່ ໂຫດຮ້າຍ" ຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ.
"ພວກເຮົາເຫັນຄື້ນທີ່ຖົດຖອຍໄດ້ປະ - ສົບຄົນຕາຍ, ມືຖືກມັດ, ຖິ້ມຕາມຖະຫນົນ; ໂຮງລະ ຄອນ, ສະຖານີລົດໄຟ, ອາຄານອາພາດເມັນ ທີ່ຊຸດລົງເປັນ ຊາກຫັກພັງທີ່ມີພົນລະເຮືອນ ຢູ່ພາຍໃນ ໄວ້" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດ ຂະນະທີ່ຣັດເຊຍຍັງສືບ ຕໍ່ກະທຳຄວາມໂຫດຮ້າຍຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຢູເຄຣນ.
ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍນັ້ນ, ບົດລາຍງານດ້ານສິດທິມະນຸດປີ 2021 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແລະການຈໍາຄຸກຜູ້ຕຳໜິວິຈານວັງເຄຣັມລິນ. ໃນອາທິດນີ້ເອງ ນຶ່ງໃນຜູ້ຄັດຄ້ານຕົ້ນຕໍຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແລະເປັນຜູ້ຕຳຕິການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານປູຕິນໃນການບຸກລຸກ
ຢູເຄຣນ, ທ່ານວລາດິເມຍ ຄາຣາ-ເມີຊາ ໄດ້ຖືກຈັບ ແລະຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນມົສກູ.
ສ່ວນຄົນອື່ນໆ, ລວມທັງທ່ານອາເລັກໄຊ ນາວາລນີ (Alexei Navalny) ທີ່ຖືກວາງຢາພິດ ແລະ ຕິດຄຸກ, ໄດ້ຖືກ ບັນທຶກວ່າ ເປັນຕົວຢ່າງ ຂອງການເອົາຊີວິດຄົນໄປຕາມລຳພັງໃຈ ແລະການລົງ ໂທດທາງດ້ານການເມືອງຕໍ່ ບຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານບລິງເຄັນກ່າວອີກວ່າ “ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ກຳລັງກັກຂັງບັນດາຜູ້ຕຳນິລັດຖະບານຢູ່ໃນປະເທດເຂົາເຈົ້າ. ໃນທຸກມື້ນີ້, ນັກໂທດການເມືອງຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ ຄົນ ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນຫລາຍກວ່າ 65 ປະເທດ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້ໃນ ວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ "ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍຢຸດການລ່ວງ ລະເມີດກົດໝາຍທີ່ມີ ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ" ທີ່ແນໃສ່ພົນລະເມືອງຂອງ ຕົນເອງ, ໃສ່ຜູ້ ປະທ້ວງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະຢ່າງສັນຕິ ລວມທັງບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງນອກເໜືອ ໄປກວ່າ ການສະແຫວງຫາ ການສະໜັບສະໜູນສິດທິທົ່ວໄປຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.
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