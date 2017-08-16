ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ຈຳແນກອອກ
7 ປະເທດ ພວກທີ່ພໍເບິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ພາກັນລະເມີດເສຣີພາບທາງດ້ານສາສະໜາ,
ແຕ່ ໄດ້ຕຳນິແຮງທີ່ສຸດ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຮຸນແຮງ ຕ້ານພວກສາສະໜາ ແລະຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍທັງຫຼາຍ. ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ Tillerson ໄດ້ມີຂຶ້ນ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເວລາກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນຳເຜີຍແຜ່ ລາຍງານປະຈຳປີ
ຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບເສລິພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະມີລາຍລະອຽດ
ຂອງລາຍງານຈາກ Mariama Diallo ນັກຂ່າວ VOA ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດແລ້ວແມ່ນວ່າ ຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ກະທຳຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ແມ່ນນຶ່ງໃນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ ຕໍ່ເສລິິພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາ.
ທ່ານ Rex Tillerson ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ: “ເປັນການ
ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື ISIS ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ
ຊາວ Yazidis, ຊາວຄຣິສ ແລະຊາວ Shia ມຸສລິມ ໃນຂົງເຂດທີ່ພວກເຂົາຄວບຄຸມ
ຫຼື ເຄີຍໄດ້ຍຶດຄອງ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ISIS ຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກໍ່ອາຊະ
ຍະກຳຕ້ານມະນຸດຊາດນຳ ທັງກວດລ້າງຊົນຊາດດັ່ງກ່າວນີ້ໂດຍກົງນຳ ຊຶ່ງ ໃນບາງ
ກໍລະນີ ກໍແມ່ນຕໍ່ຊາວ Sunni ມຸສລິມ, ຊາວເຄີດ ແລະຊົນຊາດກຸ່ມນ້ອຍອື່ນໆ.”
ເຊີນຊົມ ຖ້ອມຖະແຫຼງຂອງທ່ານ Tillerson ກ່ຽວກັບການປະຫັດປະຫານຂອງກຸ່ມ ISIS
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Rex Tillerson ກ່າວວ່າ ການປະຫັດປະຫານສາສະໜາ
ແລະການບໍ່ຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວຕໍ່ກັນ ແມ່ນຍັງຢູ່ຫ່າງໄກຫຼາຍຈາກຄວາມຈິງໃນສະຖານທີ່
ອື່ນໆ ໂດຍທີ່ 80 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນໂລກ ຍັງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບ
ຫຼືບໍ່ ກໍແມ່ນຢູ່ທ່າມກາງຂອງຄວາມເປັນບໍລະປັກ ທີ່ຈຳກັດເສລິິພາບທາງສາສະໜາ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ Tillerson ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຢູ່ໃນອິຣ່ານ, ພວກ Baha’i ຊາວຄຣິສ ແລະຊົນກຸ່ມ
ນ້ອຍອື່ນໆ ແມ່ນຈະຖືກປະຫັດປະຫານ ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ອິຣ່ານ
ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜູ້ຄົນໄປຕາຍ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄົນນອກສາສະໜາທີ່ຄຸມເຄືອແລະບໍ່ຊັດເຈນ.”
ລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼາຍໆປະເທດ ເຊັ່ນ Saudi
Arabia ທີ່ເປັນພັນທະມິດໃກ້ຊິດກັບສະຫະລັດ ໃຫ້ຮັບເອົາການມີເສລິິພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາ ສຳຫຼັບປະຊາຊົນຂອງຕົນທຸກໆຄົນ.
ທ່ານ Tillerson ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ລັດຖະບານບໍ່ຮັບຮູ້ສິດທິຂອງພວກທີ່ບໍ່ເປັນມຸສລິມ
ໃນການປະຕິບັດທາງສາສະໜາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທັງໄດ້ລົງໂທດແບບຕ່າງໆທາງ
ອາຍາ ລວມທັງການຕັດສິນໃສ່ຄຸກນຳ ພ້ອມທັງ ການຂ້ຽນຕີ ແລະປັບໃໝ ຍ້ອນຖືວ່າ
ນອກສາສະໜາ ບໍ່ມີສາສະໜາ ຖືວ່າດູໝິ່ນ ແລະໂຈມຕີການຕີຄວາມໝາຍຂອງສາ
ສະໜາອິສລາມ.”
ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ທ່ານ Tillerson ຍັງໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ ເທີກີ Bahrain ຊູດານ
ປາກິສຖານ ແລະຈີນນຳ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ “ສະມາຊິກຂອງສາສະໜາ Falun Gong
ສິບກວ່າຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນບ່ອນຄຸມຂັງ. ນະໂຍບາຍທີ່ຈຳກັດຮັດແຄບຕໍ່
ການສະແດງອອກ ແລະການປະຕິບັດ ຂອງຊາວວີເກີ ມຸສລິມ ແລະຊາວທີເບັດ
ທີ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ແມ່ນໄດ້ມີເພີ່ມຂຶ້ນ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍຕາມ ລາຍງານນີ້ ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ມີ
ເກືອບ 200 ປະເທດ ແລະຖືກຈັດໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໂດຍລັດຖະສະພາ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ
ວ່າ ເສລິິພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາ ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໄປ ໃນຫຼາຍ
ປະເທດເຊັ່ນ ຫວຽດນາມ ແລະສະຫະພາບອາຣັບ ອິມິເຣັສ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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