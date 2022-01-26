ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນລາຍງານການຄ້າມະນຸດປະຈຳປີຂອງຕົນທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຄ້າມະນຸດເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
"ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດປີນີ້ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ແຮງໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າວິກິດການ ໂລກ ເຊັ່ນ: ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ ອາກາດ, ແລະນະໂຍບາຍ ແລະການປະຕິບັດທີ່ມີການຈໍາແນກທີ່ຍືດເຍື້ອມີຜົນ ກະທົບໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ຖືກກົດຂີ່ຍ້ອນຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາແບບ ອື່ນຢູ່ແລ້ວອີກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນທີ່ກ່າວຢູ່ໃນການນຳສະເໜີບົດລາຍງານນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບທີ່ຈະມີການຂູດຮີດໄດ້ງ່າຍ ລວມທັງ ການຄ້າມະນຸດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເພີ້ມຂຶ້ນຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ."
ໃນບົດລາຍງານນີ້ ທ່ານບລິງເກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດອື່ນໆ ເຮັດວຽກຮ່ວມ ກັບສະຫະລັດເພື່ອປັບປຸງ "ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມລວມຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າມະນຸດຢ່າງຮອບດ້ານ."
ທ່ານກ່າວວ່າ ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນ "ການປະຕິບັດ ແລະນະໂຍບາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ມີສະພາບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຫຼືການເມືອງສູງທີ່ພວກຄ້າມະນຸດ ມັກຈະເອົາຄົນໄປເປັນເຫຍື່ອໄດ້ງ່າຍນັ້ນ."
ລາຍງານນີ້ກ່າວອີກວ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ນຳເອົາ “ຜົນສະທ້ອນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ.”
"ລັດຖະບານທົ່ວໂລກທີ່ຫັນເອົາແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນທັງຫລາຍໄປແກ້ໄຂບັນຫາຈາກການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ຊຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະການສະຫນອງການບໍລິການແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມພະ ຍາຍາມໃນການປ້ອງກັນຫລຸດລົງ ແລະມີການກີດກັນການສືບສວນ ແລະການ ດໍາເນີນຄະດີຂອງພວກຄ້າມະນຸດ."
ບົດລາຍງານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາ ຍາມຕ້ານການຄ້າມະນຸດ "ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະປັບຕົວແລະສ້າງສາຍພົວພັນໃຫມ່ ເພື່ອເອົາຊະນະຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ." ມັນກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກຄ້າມະນຸດກໍມີ ຄວາມຊໍານິຊໍານານ ໃນການປ່ຽນແປງວິທີການຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນກັນ.
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