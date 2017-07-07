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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີ​ການ​ຂໍ ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຄຳເວົ້າ ຂອງ ທ່ານ Tillerson ເລື່ອງ ເຂດຫ້າມບິນ

ລັດຖະມົນ​ຕີກະຊວງຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson.

ມີ​ການ​ຖາມ ຂໍຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ ຈາກກະ​ຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​
ວານ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງລັດຖະມົນ​ຕີກະຊວງຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ ທ່ານ
Rex Tillerson ​ທີ່ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດພວມ​ກະກຽມ​ທີ່​ຈະ​ສົນທະນາກ່ຽວ​ກັບການ
ສ້າງ​ຕັ້ງເຂດ​ຫ້າມ​ບິນ ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ກັບຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ Tillerson ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການສະບັບ​ນຶ່ງ ເມື່ອວັນ​ພຸດ​ຜ່າ​ນມານີ້​ວ່າ “ສະຫະລັດກຳລັງກະກຽມ​ເພື່ອຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສ້າງ
​ຕັ້ງ​ກົນ​ໄກຮ່ວມ​ກັບຣັດ​ເຊຍ​ ​ເພື່ອ​ຄໍ້າປະກັນ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ ຮວມທັງ​ເຂດ​ຫ້າມ​ບິນ
ບັນດາ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການຢຸດ​ຍິງ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ ​ແລະ​ການປະສານ​ງານ ​ໃນການ​ຈັດ​ສົ່ງການ​
ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ “ສ້າງ​ຕັ້ງສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ທາງພາກ​ພື້ນ​ດິນ ທີ່ຈະ​ວາງ​ພື້ນຖານ​ຂອງຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ ໃນ​ການຕົກ ລົງກັນກ່ຽວ​ກັບ​
ອະນາ​ຄົດ​ການ​ເມືອງຂອງ​ຊີ​ເຣຍ.”

ເວລາ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຖາມໃນວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ໂຄສົກກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ
ທ່ານ​ນາງ Heather Nauert ກ່າວ​ວ່າ ຖະ​ແຫລງການ​ຂອງ​ລັດຖະ ມົນຕີ “​ໄດ້​ອະທິບາຍ
​ເຖິງ​ ການ​ມີ​ປະຕິສຳພັນ​ກັບຣັດ​ເຊຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ກ່ຽວ ກັບ​ຊີ​ເຣຍເປັນ​ຢ່າງ​ໃດ ​ໃນ
ຂະນະ​ນີ້.”

ທ່ານ​ນາງ Nauert ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ “​ກຳລັງ​ພິຈາລະນາຫລາຍໆ​ຢ່າງ. ນະ​ໂຍບາຍບໍ່
​ມີ​ການປ່ຽນ​ແປງ. ຄຳ​ເວົ້າ​ ​ແລະ​ປະ​ໂຫຍກຈຳນວນ​ນຶ່ງ ​ອາດ​ໄດ້ມີ​ການ​ປ່ຽນແປງຢູ່​ຈຸດ​ນີ້
​ແຕ່​ວ່າ​ທັງ​ໝົດ​ແລ້ວ ​ເປັນ​ພຽ​ງ​ແຕ່​ນຶ່ງຂອງ​ທາງ​ເລືອກທີ່ສະຫະ ລັດ​ກຳລັງ​ພິຈາລະນາ​ໃນ
​ເວລາ​ນີ້.”

ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ Tillerson ປາກົດ​ວ່າ​ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມົສກູ​ປະຫຼາດ​ໃຈ ​ແຕ່​
ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ດັ່ງ​ທີ່​ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Sergei Lavrov ​ເອງກໍ
​ຍັງ​ຢາກ​ໄດ້​ຮັບຄວາມ​ກະຈ່າງ​ແຈ້ງກ່ຽວ​ກັບຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​
ສະຫະລັດ.

ທ່ານ Lavrov ​ກ່າວ​ວ່າ ອີງ​ຕາມ​ບັນດາ​ອົງການ​ຂ່າວຣັດ​ເຊຍ​ແລ້ວ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສອບ
​ຖາມ ​ແຕ່​ກໍຍັງ​ບໍ່​ທັນໄດ້ຮັບ​ຄຳ​ຕອບ ຕໍ່​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ວ່າ ເປັຮເຂດ​ຫ້າມ​ບິນ ຊະນິດ​ໃດ ທີ່​ໄດ້​
ມີ​ການ​ຫລິງເຫັນ​ ​ເພ​າະວ່າ ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສົນທະນາກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງເຫລົ່ານີ້
ມາ​ກ່ອນ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຖະ​ແຫລ​ງການ​ໄດ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ “ການ​ປັບ​ຕົວເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຮ່ວ​ມ
ມື” ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ​ນັ້ນ​ແມ່ນ “ບາດກ້າວ ນຶ່ງໄປ​ສູ່​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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