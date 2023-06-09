ຫຼັງຈາກການເລີ່ມເຈລະຈາໃໝ່ຫຼາຍຄັ້ງລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ ປັກກິ່ງ ຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດນີ້, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ກ່າວວ່າທັງສອງຄູ່ແຂ່ງດັ່ງກ່າວຕ້ອງເຮັດແຜນຂຶ້ນມາເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາມຂັດແຍ້ງ.
ການເຈລະຈາຫຼາຍຄັ້ງແມ່ນໄດ້ຢຸດຊະງັກນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບບາລລູນ ສອດແນມຂອງ ຈີນ ທີ່ບິນຂ້າມ ສະຫະລັດ.
ທັງສອງປະເທດໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະ “ເປີດການສື່ສານຫຼາຍຊ່ອງທາງ,” ອີງຕາມຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຫຼັງຈາກທ່ານ ແດນ ໄຄຣເທັນບຣິງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບກິດຈະການ ເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ, ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາກັບຄູ່ຮ່ວມຈີນເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ເວັນບິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສອງປະເທດໄດ້ຈັດການເຈລະຈາ “ກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ ແລະ ຈັດການກັບຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມຕ່າງໆ.”
ການເຈລະຈາໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າເປັນການເດີນທາງແບບລັບໆໄປປັກກິ່ງ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບສູນກາງ ຫຼື CIA ທ່ານ ວິລລຽມ ເບີນສ໌ ເມື່ອເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຖືກລາຍງານທຳອິດໂດຍໜັງສືພິມ Financial Times ເມື່ອວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ແລະ ການພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ຂອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽນນາ ປະເທດ ອອສເຕຣຍ ຈາກວັນທີ 10 ຫາ 11 ພຶດສະພາແລ້ວນີ້.