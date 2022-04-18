ຜູ້ປະທ້ວງ ສຣີລັງກາ ຮຽກຮ້ອງຄວາມເປັນທຳ ສຳລັບການໂຈມຕີ ບຸນອີສເຕີ ເມື່ອປີ 2019

ປະຊາຊົນ ສຣີລັງກາ ໄດ້ທຳການປະທ້ວງເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ໃກ້ກັບຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຂາດຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຊອກຫາຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການເສຍຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 260 ຄົນໃນການລະເບີດທີ່ໄດ້ຮັບແຮງຈູງໃຈໂດຍພວກລັດອິສລາມໃນບຸນອີສເຕີ ເມື່ອວັນອາທິດຂອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ລັດຖະບານທີ່ຕິດຢູ່ໃນວິກິດການເສດຖະກິດຢ່າງໜັກຢູ່ແລ້ວ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີຕ່າງໆໃນໂບດສາມແຫ່ງ, ເຊິ່ງສອງແຫ່ງແມ່ນ ກາໂຕລິກ ແລະ ແຫ່ງນຶ່ງແມ່ນ ໂປຣເຕັສຕັງ ທີ່ລວມມີການລະເບີດສະຫຼະຊີບ ພ້ອມກັນໃນລະຫວ່າງການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນອີສເຕີໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2019. ໂຮງແຮມນັກທ່ອງທ່ຽວສາມແຫ່ງກໍໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍເຊັ່ນກັນ, ທີ່ໄດ້ສັງຫານຄົນຕ່າງປະເທດ 42 ຄົນຈາກ 14 ປະເທດ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ໄຕ້ທຽນ ແລະ ສະແດງປ້າຍ ແລະ ໃບປິວຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງທີ່ສະຫງົບໃນນະຄອນຫຼວງໂຄລອມໂບ, ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມເປັນທຳສຳລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການໂຈມຕີນັ້ນ.
ການປະທ້ວງໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມຫຼວງຂອງນະຄອນຫຼວງ ໂຄລອມໂບ, ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ປະທ້ວງເປັນເວລາ 8 ວັນເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂກຕາບາຢາ ຣາຈາປັກຊາ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຍ້ອນວິກິດການໜີ້ສິນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂາດແຄນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ອາຫານ ແລະ ຢາຢ່າງຮຸນແຮງໃນປະເທດເກາະທີ່ຕັ້ງຢູ່ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍນັ້ນ.
ຜູ້ປະທ້ວງລວມທັງຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ສາມາດທີ່ຈະທຳການລົງໂທດສຳລັບການລະເບີດນັ້ນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງປ້າຍຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ອ່ານວ່າ “ມັນແມ່ນສາມປີແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບຄວາມເປັນທຳ” ແລະ ໃບປິວທີ່ອ່ານວ່າ “ແມ່ນໃຜຢູ່ເບື້ອຫຼັງຂອງການໂຈມຕີນີ້.”
ທ່ານ ຊີຣານ ແອນທອນ (Shiran Anton), ເຊິ່ງພັນລະຍາ ແລະ ລູກສາວພຽງຄົນດຽວຂອງລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ໝົດຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍແມ່ນໄດ້ຫາຍໄປແລ້ວ. ມື້ນີ້, ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ໃນຊີວິດທີ່ໂດດດ່ຽວຫຼາຍ. ຂ້ອຍບໍ່ມີຄຳເວົ້າທີ່ຈະອະທິບາຍຄວາມເຈັບປວດຂອງຂ້ອຍ.”
ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີນີ້ ແລະ ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງເຮັດມັນ.” ລາວໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າລາວບໍ່ພໍໃຈກັບການສືບສວນສອບສວນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ຫຼາຍສິບຄົນຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຮັບການຝຶກຊ້ອມໃຊ້ອາວຸດ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຫ້ອງຮຽນການອົບຮົມສັ່ງສອນຈາກສອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມສອງກຸ່ມທີ່ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽກກັບ ການດຳເນີນການໂຈມຕີຕ່າງໆນັ້ນ.
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