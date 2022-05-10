ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສຣີ ລັງກາ ທ່ານ ມາຮິນດາ ຣາຈາພັກສາ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນຂະນະທີ່ປະເທດນ້ອຍໆຕັ້ງຢູ່ເອເຊຍໃຕ້ນັ້ນໄດ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງເຖິງແກ່ຊີວິດຍ້ອນຄວາມໂມໂຫ ກ່ຽວກັບ ວິກິດການເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.
ການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຣາຈາພັກສາ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງອ້າຍຂອງທ່ານ, ປະທານາທິບໍດີ ໂກຕາບາຢາ ຣາຈາພັກສາ, ໄດ້ໂຈມຕີຜູ້ປະທ້ວງທີ່ໄດ້ຕັ້ງຕູບຜ້າຢູ່ນອກຫ້ອງການລັດຖະບານໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຄລອມໂບ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງຫຼວງດ້ານການຄ້າຂອງ ສຣີ ລັງກາ, ເພື່ອຮຽກຮ້ອງການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງສອງອ້າຍນ້ອງນັ້ນ. ຕຳຫຼວດຕໍ່ຕ້ານການຈະລາຈົນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເພື່ອທັບມ້າງພວກປະທ້ວງດ້ວຍທໍ່ສີດນ້ຳ ແລະ ແກັສນ້ຳຕາ.
ເຫດການຄວາມຮຸນແຮງອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງສະມາຊິກສະພາພັກ ອາມາຣາເຄຍທີ ອາທູຄໍຣາລ (Amarakeerthi Athukorale) ທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດ ຫຼັງຈາກການປະເຊີນໜ້າກັບພວກປະທ້ວງທີ່ໂມໂຫໃນເມືອງ ນິດຕຳບູວາ (Nittambuwa), ຕັ້ງຢູ່ເກືອບ 40 ກິໂລແມັດທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ ໂຄລອມໂບ. ອົງການຂ່າວ AP ກ່າວວ່າສົບທີ່ຖືກທຸບຕີຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງທ່ານ ອາທູຄໍຣາລ ແລະ ຜູ້ຄຸ້ມກັນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນຕຶກຫຼັງນຶ່ງ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກໄລ່ໄປ ແລະ ຈົນຕາແຈໂດຍພວກປະທ້ວງຫຼັງຈາກນຶ່ງຄົນໃນນັ້ນໄດ້ຍິງປືນໃສ່ພວກປະທ້ວງ.
ປະທານາທິບໍດີ ຣາຈາພັກສາ ໄດ້ປະກາດການຫ້າມອອກນອກບ້ານໃນຍາມກາງຄືນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອປະຕິບັດພ້ອມກັບການປະກາດພາວະສຸກເສີນທີ່ທ່ານໄດ້ກຳນົດໃຊ້ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ປະເທດ ສຣີ ລັງກາ ແມ່ນກຳລັງດີ້ນຮົນພາຍໃຕ້ໜີ້ສິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂາດແຄນຢາ, ອາຫານ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງຮຸນແຮງ ເຊິ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ໄຟຟ້າມອດຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ. ໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19 ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນຂອງ
ສຣີ ລັງກາ ຢຸດຊະງັກ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາເພີ່ມເຕີມຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທະນາຄານກາງຂອງ ສຣີ ລັງກາ ໄດ້ຢຸດການຈ່າຍໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດທັງໝົດຊົ່ວຄາວ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເຈລະຈາກັບອົງການກອງທຶນສາກົນ ກ່ຽວກັບໂຄງການປະຕິຮູບການກູ້ຢືມ.
ປະທານາທິບໍດີ ຣາຈາພັກສາ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຢຸດການປະທ້ວງຢູ່ນອກບ້ານຂອງທ່ານ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ. ຄຳສັ່ງໄດ້ມອບອຳນາດໃຫ້ຕຳຫຼວດເພື່ອທຳການຈັບກຸມໂດຍປາສະຈາກໝາຍຈັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ອອກຈາກບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສິ່ງຜົນກົດໝາຍ.