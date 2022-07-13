ປະທານາທິບໍດີຂອງສຣີລັງກາ ໄດ້ຫຼົບອອກຈາກປະເທດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດ ມື້ນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກພວກປະທ້ວງໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ແລະຫ້ອງການ ຂອງທ່ານ ແລະບ້ານພັກທາງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່າມກາງວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາສາມເດືອນ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຂາດແຄນອາການການກິນ ແລະນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ປະທານາທິບໍດີໂກຕາບາຢາ ຣາຈາພັກສາ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະອາລັກຂາສອງຄົນ ໄດ້ຂຶ້ນເຮືອບິນຂອງກອງທັບອາກາດ ແລະເດີນທາງໄປເມືອງມາເລ ຊຶ່ງເປັນນະຄອນຫຼວງ ຂອງປະເທດມາລດິບ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ ຍ້ອນສະຖານະການຍັງມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ.
ທ່ານຣາຈາພັກສາໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງດ້ວຍຄວາມກົດດັນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຣານິລ ວິກເກຣມາຊິງເກ ກ່າວວ່າ ທ່ານກໍຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ ເວລາໃດທີ່ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແລ້ວ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ຕົກລົງກັນ ທີ່ຈະເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ໃນອາທິດໜ້ານີ້ ແຕ່ໃນວັນອັງຄານວານີ້ ຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ເທື່ອ ກ່ຽວກັບການປະກອບຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດທີ່ລົ້ມລະລາຍດັ່ງກ່າວ ອອກຈາກການພັງທະລົງລົງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການເມືອງ.
ການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະລາອອກດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວິກິດການສິ້ນສຸດລົງ ແລະພວກປະທ້ວງປະກາດວ່າ ຈະເຂົ້າຢຶດຕຶກໂຮງການຂອງລັດຖະບານ ຈົນກວ່າພວກຜູ້ນຳຈະໜີອອກໄປ. ໃນໄລຍະຫຼາຍມື້ຜ່ານມານີ້ ຜູ້ຄົນໄດ້ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໄປຍັງທຳນຽບປະທານາທິບໍດີຄ້າຍຄືກັບວ່າມັນເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອັນສຳຄັນ ໂດຍພາກັນລົງໄປລອຍນ້ຳຢູ່ໃນສະ ມະຫັດສະຈັນກັບຮູບແຕ້ມຕ່າງໆແລະຂຶ້ນໄປນອນຢູ່ເທິງຕຽງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກອງໝອນ. ໃນຈຸດນຶ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຈູດເຜົາບ້ານພັກສ່ວນຕົວຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາຕົກລົງກັນໃນຕອນເດິກຂອງຄືນວັນຈັນຜ່ານມາເພື່ອເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ຈາກຖັນແຖວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າພາຍໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ເທື່ອວ່າຜູ້ໃດຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະຄະນະລັດຖະບານ.
ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ຈະຮັບໜ້າທີ່ໃຫ້ຄົບສະໄໝທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຂອງທ່ານຣາຈາພັກສາ ຊຶ່ງຈະສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 2024 ແລະອາດຈະສາມາດແຕ່ງຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີດ້ວຍ ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງແບບດຽວກັນກັບປະທານາທິບໍດີໄປຈົນເທົ່າມີການເລືອກ ຜູ້ທີ່ຈະມາເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແທນ ຊຶ່ງເປັນການຈັດແຈງ ທີ່ແນ່ນອນຈະສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນເພີ້ມຕື່ມ ໃຫ້ແກ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານວິກເກຣມາຊິງເກ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນທັນທີ.