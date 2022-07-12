ຜົນກະທົບຈາກການປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ສຣີ ລັງກາ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂກຕາບາຢາ ຣາຈາປັກຊາ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຣານິລ ວິກເກຣມາຊິງເກ ທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາລັດຖະມົນຕີໃນຄະນະລັດຖະບານໝົດທຸກຄົນຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ເວລາທີ່ລັດຖະບານຊົ່ວຄາວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
ບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງ ສຣີ ລັງກາ ໄດ້ປະຊຸມກັນເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່. ການປະຊຸມທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວວ່າພວກເພິ່ນຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຜູ້ປະທ້ວງຊາວ ສຣີ ລັງກາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ຄອບຄອງສະຖານທີ່ພັກອາໄສທາງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຄລອມໂບ ຈົນກວ່າພວກເພິ່ນຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການ.
ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ພັກອາໄສທັງສອງແຫ່ງນັ້ນໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທັບມ້າງບ້ານຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣາຈາປັກຊາ ແລະ ຈູດທີ່ຢູ່ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວິກເກຣຊິງເກ ທ່າມກາງຄວາມໂມໂຫທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບ ວິກິດການເສດຖະກິດດົນຫຼາຍເດືອນ.
ທ່ານ ຣາຈາປັກຊາ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະລາອອກ ໂດຍປະທານາທິບໍດີໄດ້ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ, ທ່ານຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ເພື່ອຮັບປະກັນການໂອນອຳນາດທີ່ງຽບສະຫງົບ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງການລາອອກໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທັນທີ.
ປະທານາທິບໍດີ ຣາຈາປັກຊາ ຖືກກອງທະຫານພາໄປສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍກ່ອນການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນການຖືກຖິ້ມໂທດໃສ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການຕົກຕ່ຳຂອງເສດຖະກິດຢ່າງຮ້າຍແຮງນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ຖືກກົດດັນໂດຍສາທາລະນະເພື່ອລາອອກເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ.
ການຕັດສິນໃຈລາອອກຂອງປະທານາບໍດີແມ່ນປະກາດໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວິກເກຣມາຊິງເກ ພ້ອມກັບໄດ້ສະເໜີການລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ ເປີດທາງສຳລັບລັດຖະບານທີ່ລວມມີທຸກພັກ.