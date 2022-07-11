ພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງ ສຣີ ລັງກາ ໄດ້ທຳການປະຊຸມກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່. ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວວ່າພວກເພິ່ນຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຜູ້ປະທ້ວງຊາວ ສຣີ ລັງກາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ຄອບຄອງສະຖານທີ່ພັກອາໄສທາງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຄລອມໂບ ຈົນກວ່າພວກເພິ່ນຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການ.
ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປສະຖານທີ່ພັກອາໄສທັງສອງແຫ່ງນັ້ນໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທັບມ້າງບ້ານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂກຕາບາຢາ ຣາຈາປັກຊາ ແລະ ໄດ້ຈູດເຮືອນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຣານິລ ວິກເຄຣັມຊິງເຫ ທ່າມກາງຄວາມຄຽດແຄ້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບ ວິກິດການເສດຖະກິດຫຼາຍເດືອນ.
ທ່ານ ຣາຈາປັກຊາ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະລາອອກດ້ວຍປະທານາທິບໍດີໄດ້ບອກໂຄສົກສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ, ທ່ານຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ເພື່ອຮັບປະກັນການໂອອຳນາດທີ່ງຽບສະຫງົບ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງການລາອອກໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທັນທີ.
ປະທານາທິບໍດີ ຣາຈາປັກຊາ ຖືກກອງທະຫານພາໄປສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍກ່ອນການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນການຖືກຖິ້ມໂທດໃສ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບການຕົກຕ່ຳຂອງເສດຖະກິດຢ່າງຮ້າຍແຮງນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ຖືກກົດດັນໂດຍສາທາລະນະເພື່ອລາອອກເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ.
ການຕັດສິນໃຈລາອອກຂອງປະທານາບໍດີແມ່ນປະກາດໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວິກເຄຣັມຊິງ ພ້ອມກັບໄດ້ສະເໜີການລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ ເປີດທາງສຳລັບລັດຖະບານທີ່ລວມມີທຸກພັກ.
ວິກິດການດ້ານການເມືອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ໂຄລອມໂບ ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມໂມໂຫຈາກສາທາລະນະຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຫຼັງຈາກຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ໄປລວມກັນໃນນະຄອນຫຼວງດັ່ງກ່າວສຳລັບການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ພາບວິດີໂອໃນສື່ສັງຄົມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະຊາຊົນລາຍພັນຄົນ ບຸກເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ອາໄສທີ່ຫຼູຫຼາຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣາຈາປັກຊາ, ຮ້ອງຄຳຂວັນ, ແຫຍ້ກັນຢູ່ໃນທາງຍ່າງ ແລະ ນັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໄດ້ພາກັນໂດດລົງສະລອຍນ້ຳ. ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ມີຄວາມດີອົກດີໃຈຍັງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະຮ້ອງວ່າ “ເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າສາມາດຢຸດພວກເຮົາໄດ້, ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ມາຮອດທີ່ນີ້ແລ້ວ.”