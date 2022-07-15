ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສຣີລັງກາ ທ່ານຣານິລ ວິກເກຣມາຊິງເກ ໄດ້ສາບານເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີຮັກສາການຂອງປະເທດ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ປະທານາທິບໍດີຂອງສຣີລັງກາ ທ່ານໂກຕາບາຢາ ຣາຈາພັກສາ ໄດ້ລາອອກ ຫຼັງຈາກທ່ານເດີນທາງໄປເຖິງສິງກະໂປ ຈາກເກາະມາລດີບ ບ່ອນທີ່ເຮືອບິນຂອງທ່ານໄດ້ລົງຈອດແຫ່ງທຳອິດ ລຸນຫຼັງໄດ້ຫລົບໜີການປະທ້ວງດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນ ຍ້ອນວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ປະຊາຊົນຖິ້ມໂທດໃສ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານ.
ປະທານສະພາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບເອົາການລາອອກ ຂອງທ່ານຣາຈາພັກສາ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ທ່ານມາຣິນດາ ຢາປາ ອາເບວາດີນາ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ “ນັບແຕ່ຈຸດນີ້ໄປ ພວກເຮົາຈະທຳການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ.”
ການລາອອກ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ປະທານສະພາ ໂດຍຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຂອງສຣີລັງກາ ທີ່ສິງກະໂປ.
ເຖິງແມ່ນທ່ານຣາຈາພັກສາໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະລາອອກໃນມື້ວັນພຸດແລ້ວ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ກະທຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານການເມືອງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ແລະມີຄວາມໂກດແຄ້ນຫຼາຍຂຶ້ນໃນສຣີລັງກາ ບ່ອນທີ່ພວກເດີນຂະບວນພາກັນຮ້ອງຄຳຂວັນວ່າ “ໂກຕາ ກັບບ້ານ” ເລີ້ມດັງກ້ອງມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ. ການຊັກຊ້າດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຫຼົບໜີ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຍັງມີສິດພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີຢູ່.
ສິງກະໂປອາດສາມາດໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາພຽງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນສຳລັບປະທານາທິບໍດີທີ່ພວມດີ້ນຮົນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສິງກະໂປກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ທ່ານຣາຈາພັກສາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມເປັນການສ່ວນຕົວ ຊຶ່ງທາງກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວຕື່ມວ່າ “ທ່ານບໍ່ໄດ້ຂໍລີ້ໄພການເມືອງແລະກໍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ລີ້ໄພໃດໆ. ສິງກະໂປໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ເຄີຍໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການລີ້ໄພການເມືອງ.”
ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຄລອມໂບ ພວກປະທ້ວງໄດ້ພາກັນຍົກຍ້າຍອອກຈາກຕຶກໂຮງການຂອງລັດຖະບານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຮວມທັງທຳນຽບປະທານາທິບໍດີແລະສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ມີການປະກາດຫ້າມອອກນອກບ້ານທີ່ນະຄອນຫຼວງ ແລະມີທະຫານລາດຕະເວນຢູ່ຕາມຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ ແຕ່ກໍປາກົດວ່າມີຄວາມສະຫງົບ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະທວງໃຫ້ທ່ານວິກເກຣມາຊິງເກ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຮັກສາການ ໂດຍທ່ານຣາຈາພັກສາ ຊຶ່ງກໍໄດ້ລາອອກແລ້ວນັ້ນ.