ອະດີດປະທານາທິບໍດີສຣີລັງກາ ທ່ານໂກຕາບາຢາ ຣາຈາພັັັກສາ ເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດໄທໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ອີງຕາມຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການສາມຄົນຈາກອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມຊອກຫາບ່ອນພັກເຊົາຊົ່ວ ຄາວຢູ່ປະເທດທີສອງໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດເກາະຂອງທ່ານໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ທ່າມກາງການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ທ່ານ ຣາຈາພັກສາ ເດີນທາງໄປເຖິງສະໜາມບິນດອນເມືອງຢູ່ໃນບາງກອກ ໂດຍເຮືອບິນຮັບເໝົາລໍານຶ່ງຈາກປະເທດສິງກະໂປ ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສິງກະໂປກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານອອກຈາກສິງກະໂປໄປ.
ທ່ານຣາຈາພັກສາ ຄາດວ່າ ຈະອາໄສຢູ່ໃນປະເທດໄທເປັນການຊົ່ວຄາວ ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກສຣີລັງກາ ໄປສິງກະໂປ ໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ. ທ່ານໄດ້ລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ ຫຼັງຈາກເກີດເຫດການຄວາມບໍ່ສະຫງົບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຊຸດໂຊມທີ່ສຸດໃນຮອບ 7 ທົດສະວັດ, ແລະເປັນເວລາຫຼາຍມື້ທີ່ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນພາກັນບຸກເຂົ້າໄປເຮືອນພັກ ແລະຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໄທກ່າວວ່າ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ເຊິ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ສຣີລັງກາຄົນທໍາອິດທີ່ລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງໃນຊ່ວງກາງສະໄໝນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ພະ ຍາຍາມຂໍລີ້ໄພການເມືອງແຕ່ຢ່າງໃດ ພຽງແຕ່ຂໍພັກອາໄສຢູ່ໃນໄທຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ກ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ “ນີ້ແມ່ນບັນຫາທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະມີຂໍ້ຕົກລົງວ່າ ນີ້ເປັນການອາໄສຊົ່ວຄາວ.” ທ່ານຣາຈາພັກສາ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນ ໄຫວຕ່າງໆທາງການເມືອງໃນລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃນປະເທດໄທ, ທ່ານປຣະຢຸດກ່າວເພີ້ມເຕີມ.