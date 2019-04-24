ປະທານາທິບໍດີ ສີລັງກາ ທ່ານ ໄມຕຣີປາລາ ສິຣິເສນາ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະສັບປ່ຽນ
ບັນດາຜູ້ນຳ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ ໃນການ ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ອັນ
ທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນຄວາມລົ້ມແຫຼວທີ່ຈະປ້ອງກັນການລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໃນວັນອີສເຕີ
ເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຕອນນີ້ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 359 ຄົນ.
ໃນຄຳປາໄສ ທີ່ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບທົ່ວປະເທດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ປະ
ທານາທິບໍດີ ສິຣິເສນາ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະເອົາ “ມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດ” ພາຍໃນວັນ
ຂ້າງໜ້າ ຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມລັບທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຮັບວ່າ ການໂຈມຕີແບບນັ້ນ ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ.
ລາຍງານເວົ້າວ່າ ອົງການສືບລັບ ອິນເດຍ ໄດ້ສົ່ງຄຳເຕືອນຫຼາຍຄັ້ງເຖິງ ສີລັງກາ, ແລະ
ວ່າອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອິນເດຍ ໄດ້ຮິບໂຮມລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ກຸ່ມຫົວ
ຮຸນແຮງ ອິສລາມ ໂທຟີກ ຈາມາດ ແຫ່ງຊາດ ຫຼື NTJ, ເຊິ່ງຖືກສົງໄສວ່າ ເປັນຜູ້ດຳເນີນ
ການໂຈມຕີຕ່າງໆ.
ນອກນັ້ນ ລັດຖະບານຍັງໄດ້ປະເຊີນກັບການກວດສອບຢ່າງຖີ່ຖ້ວນວ່າ ການໂຕ້ຖຽງ
ທາງການເມືອງທີ່ຂົມຂື່ນ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີ ສິຣິເສນາ ກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ ຣານິລ ວິເຄຣັມຊິງ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຄວາມບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຳເນີນການຕາມຄຳ
ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີຫຼືບໍ່. ທ່ານ ວິເຄຣັມຊິງ ໄດ້ຍອມຮັບ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ວ່າ ມັນໄດ້ມີ “ຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນການສື່ສານກັນ”, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການບໍ່ເຫັນດີກັນ
ຕ່າງໆ ກັບທ່ານ ສິຣິເສນາ ແມ່ນຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າມັນຍັງມີໄພຂົ່ມຂູ່ ຢູ່ໃນປະເທດຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານ ວິກເຄຣັມຊິງ ກ່າວວ່າ
ມັນຍັງມີຄົນທີ່ຍັງລອຍນວນກັບລະເບີດຢູ່.”
ຈາກຜົນກະທົບຂອງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີ ໄດ້ຖືກກີດກັ້ນ ອອກຈາກກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມປອດໄພຕ່າງໆໂດຍປະທາ
ນາທິບໍດີ, ຜູ້ທີ່ຄອບຄອງແຟ້ມ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນປະເທດ.
ທ່ານນາງ ອາໄລນາ ເທັບພລິດສ໌ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ສີລັງກາ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດກຸ່ມນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຄລົມໂບ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ
ມັນມີ “ຄວາມລົ້ມແຫຼວບາງຢ່າງ ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດ” ໃນລະບົບການສືບລັບຂອງ ສີລັງກາ
ກ່ອນການລະເບີດບຸນອີສເຕີ ວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານນາງ ເທັບພລິດສ໌ ເວົ້າວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ FBI ກຸ່ມນຶ່ງ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນ
ຫຼວງ ໂຄລົມໂບ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ສີລັງກາ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການ
ສືບສວນສອບສວນດັ່ງກ່າວ.
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