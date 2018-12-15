ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສຣີລັງກາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກໂຕ້ແຍ້ງ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງ
ນອງນັນດ້ານການເມືອງຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແບອອກມາ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍອາທິດຜ່ານມານີ້.
ທ່ານ ມາຮິນດາ ຣາຈາປັກຊາ ໄດ້ລົງນາມໃນໜັງສືລາອອກສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້
ອັນເປັນມາດຕະການ ອອກແບບເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດບໍ່ໃຫ້ ຕົກເຂົ້າສູ່ວິກິດການດ້ານ
ການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ.
ສະຖານະການດ້ານການເມືອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 26 ເດືອນ
ຕຸລາ ເວລາປະທານາທິບໍດີ ໄມຕຣີປາລາ ຊີຣິເຊນາ ໄດ້ປົດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ
ຣານິລ ວິກເກຣມເມີຊິງຮີ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະຊັບປ່ຽນແທນທ່ານ ດ້ວຍ ທ່ານ
ຣາຈາປັກຊາ ອະດີດປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ແລະເປັນຜູ້ຜະເທດການ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທ່ານວິກເກຣມເມີຊິງຮີ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະລາອອກ ແລະຍັງຄົງຢູ່
ໃນບ້ານພັກຂອງນາຍົກ ທີ່ເປັນທາງການ ຄືເກົ່າ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຄລອມໂບ.
ຫຼັງຈາກ ທ່ານ ຣາຈາປັກຊາ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງໄວ້ວາງໃຈ ໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ ຖານະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຕ້ອງການ ຢູ່ໃນສະພາແລ້ວ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈຶ່ງໄດ້ຫຍຸບສະພາ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງ ກ່ອນກຳນົດ ແຕ່ສານສູງສຸດ
ຂອງ ສຣີ ລັງກາ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.
ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ສະພາບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ໃນເລື່ອງຂອງງົບປະມານສຳລັບ
ປີ 2019 ສົ່ງຜົນໃຫ້ອົງການຈັດອັດດັບເຄຣດິດຕ່າງໆ ຈຶ່ງຫລຸດອັນດັບໜີ້ສິນຂອງສຣີ
ລັງກາ ລົງ ແລະໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະບໍ່ສາມາດຈ່າຍໜີ້ຕາມກຳນົດໄດ້.
ມາບັດນີ້ ເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ ທ່ານ ວິກເກຣມເມີຊິງຮີ ຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນນາຍົກ
ຄືນໃໝ່.
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