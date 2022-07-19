ປະທານາທິບໍດີວ່າການ ສຣີລັງກາ ທ່ານ ຣານິລ ວິກເກຣມາຊິງເກ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນສອງວັນກ່ອນບັນດາສະມາຊິກສະພາຈະປະຊຸມກັນເພື່ອເລືອກປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ສຳລັບປະເທດເກາະ ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບວິກິດການເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງໃນການເມືອງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນັ້ນ.
ການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກ່າວວ່າ ພາວະສຸກເສີນໄດ້ຖືກໃຊ້ “ເພື່ອປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ, ປົກປ້ອງຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສາທາລະນະ ແລະ ຮັກສາສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ.”
ທ່ານ ວິກເກຣມາຊິງເກ ໄດ້ສາບານຕົນເປັນປະທານາທິບໍດີວ່າການລຸນຫຼັງການລາອອກຂອງທ່ານ ໂກຕາບາຢາ ຣາຈາປັກຊາ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ພາວະສຸກເສີນທົ່ວປະເທດຍັງຖືກປະກາດໃຊ້ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ມັນເປັນຕຶກລັດຖະບານທີ່ສຳຄັນແຫ່ງທີສາມທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ່ວຸ້ນວາຍທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຂັບໄລ່ທ່ານ ຣາຈາປັກຊາ.
ແຕ່ການປະກາດຄັ້ງໃໝ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປະຫຼາດໃຈ, ນະຄອນຫຼວງ ໂຄລອມໂບ ແມ່ນໄດ້ມິດງຽບນັບ ໃນເມື່ອພວກປະທ້ວງທີ່ໄດ້ອອກໄປຈາກຕຶກດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ການດີ້ນຮົນຂອງເຂົາເຈົ້າງຽບສະຫງົບຢູ່ຄືເກົ່າ.
ທ່ານ ບາວານີ ຟອນເຊກາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຢູ່ສູນກາງເພື່ອນະໂຍບາຍທີ່ເລືອກໄດ້, ໃນນະຄອນຫຼວງໂຄລອມໂບ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພາວະສຸກເສີນຄວນຖືກປະກາດເວລາທີ່ປະເທດປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ແທ້ຈິງ. ໃນເວລານີ້, ໃນຂະນະທີ່ມັນມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງການເມືອງ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນເຫດຜົນສຳລັບຄວາມສຸກເສີນ. ສະນັ້ນ, ມັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ແທ້ຈິງວ່າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຖືກປະກາດໃຊ້.”
ທ່ານ ວິກເກຣມາຊິງເກ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການເຈລະຈາກັບອົງການກອງທຶນສາກົນ ສຳລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເສດຖະກິດແມ່ນໃກ້ຈະສະຫຼຸບໄດ້ແລ້ວ. ລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂໍໂຄງການກູ້ໄພດັ່ງກ່າວສຳລັບປະເທດ ທ່າມກາງວິກິດການເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນຂອງ ສຣີລັງກາ. ມັນບໍ່ມີຄຳເຫັນໃດໆຈາກອົງການກອງທຶນສາກົນ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບຂອງການເຈລະຈານັ້ນ.