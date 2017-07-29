ສຣີລັງກາ ຂາຍຮຸ້ນ ທ່າເຮືອ ຍຸດທະສາດ ໃນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ໃຫ້ຈີນ

ສຣີລັງກາໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ 1 ພັນ 1 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ກັບ ບໍລິສັດຈີນ ເພື່ອ ຂາຍຮຸ້ນ
ສ່ວນໃຫຍ່ໃນການສ້າງທ່າເຮືອນ້ຳເລິກທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະຫລຸດໜີ້ສິນ ແລະກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ວ່າ ຈີນອາດສາມາດ
ໃຊ້ທ່າເຮືອນີ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງທະຫານ.
ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ເຊັນກັນ ຫລັງຈາກ ການເຈລະຈາກັນຄືນໃໝ່ເປັນເວລາຫລາຍໆເດືອນ
ລຸນຫລັງທີ່ໄດ້ມີການຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນຈາກຝ່າຍຄ້ານຕໍ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ໃນ
ຂະນະທີ່ພວກຕ້ອງຕິຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການມອບການຄວບຄຸມສ່ວນ
ໃຫຍ່່ໃຫ້ຈີນ ເປັນການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ ອິນເດຍ ທີ່ເປັນເພື່ອນ
ບ້ານ ຊຶ່ງເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຈີນມີໂອກາດທີ່ຈະໃຊ້ທ່າເຮືອ ຍຸດທະສາດທີ່ຢູ່ໃກໆໃນ
ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ.
ທ່າເຮືອ Hambantota ທີ່ສ້າງສາ ດ້ວຍທຶນມະຫາສານ ທີ່ກູ້ຢືມຈາກຈີນ ໃນປີ 2010
ຖືກເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນກະແຈສຳຄັນໃນຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງຂໍ້ລິເລີ້ມ ນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນ
ທາງຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ແນໃສ່ ເພື່ອເຊື່ອມ ຕໍ່ເສັ້ນທາງ ແລະທ່າເຮືອຕ່າງໆ ຢູ່ທົ່ວເອເຊຍ
ແລະຢູໂຣບ ແລະໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຢາກສະແດງ ການມີໜ້າຂອງຕົນ ຢູ່ໃນ
ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ.
ລັດຖະບານສຣີລັງກາ ກ່າວວ່າ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ກອງທັບເຮືອສຣີລັງກາ
ຈະກຳກັບນຳດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງທ່າເຮືອ Hambantota ແລະຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້
ກອງທັເຮືອຕ່າງປະເທດ ໃຊ້ເປັນຖານທັບ.
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