ສິບຫ້າຄົນ ຮວມທັງເດັກນ້ອຍຫົກຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນຕອນແລງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ
ໃນການຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສຣີລັງກາ ແລະພວກຫົວຮຸນ
ແຮງ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບໃນວັນບຸນອິສເຕີຢູ່ທີ່ໂບດ ແລະ
ໂຮງແຮມ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ການຕໍ່ສູ້ດ້ວຍປືນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະຜູ້ຊາຍສາມຄົນໄດ້ບີບຄະນວນ
ລະເບີດທີ່ໄດ້ສັງຫານພວກເຂົາເອງ ລະຫວ່າງການບຸກກວດຄົ້ນຢູ່ເຮືອນຫຼົບລີ້ ຢູ່ໃນ
ເຂດ ອຳປາຣາ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເກາະ.
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກ ແລະເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງຖືກພົບເຫັນລະຫວ່າງການ
ເກັບກວາດເຮືອນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຖືກນຳຕົວໄປເຂົ້າໂຮງໝໍ.
ຫຼັງຈາກຄວາມຮຸນແຮງເທື່ອລ້າສຸດນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ໄມຕຣີປາລາ ສີຣິເສນາ ໄດ້ປະ
ກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ກຸ່ມອິສລາມສອງກຸ່ມ ເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າເປັນຜູ້ດຳເນີນ
ການໂຈມຕີບຸນອິສເຕີ ທີ່ໄດ້ສັງຫານກວ່າ 250 ຄົນ. ທ່ານສີຣິເສນາ ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດ
ສຸກເສີນຂອງທ່ານ ເພື່ອຫ້າມກຸ່ມ ທໍຮີດ ຈາມາດ ແຫ່ງຊາດ (Thawheedh Jamaat)
ແລະ ກຸ່ມ ຈາມາເທ ນິລາທູ ອີບຣາຮິມ (Jamathei Nillathu Ibrahim)
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພກ່າວວ່າ ກຸ່ມ NTJ ໄດ້ເປັນທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນຜູ້ຢູ່
ເບື້ອງຫຼັງຫຼັກ ຂອງການໂຈມຕີບຸນອິສເຕີ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຫ້າມ
ໂດຍກົດໝາຍ ຈາກການຫ້າມກຸ່ມນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກດີໃນກ່ອນໜ້ານີ້ ເນື່ອງຈາກຂາດ
ຫລັກຖານທີ່ໜັກແໜ້ນຕໍ່ກັບພວກເຂົາ.
ໂຄສົກຕຳຫຼວດ ທ່ານຣູວານ ກູນາເຊກາຣາ ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ພົບເຫັນກໍ້ລະ
ເບີດ 150 ກໍ້, ຊຸດເຄື່ອງແບບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ, ລູກປືນເຫຼັກ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນ
ຂັບ, ຄອມພິວເຕີ Laptop ພ້ອມກັບລົດຕູ້ ທີ່ຄິດວ່າໄດ້ນຳໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີ
ບຸນອິສເຕີ.
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