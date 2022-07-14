ປະຊາຊົນຊາວສຣີລັງກາ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ພວມລໍຖ້າການລາອອກຂອງປະທານາທິບໍດີໂກຕາບາຢາ ຣາຈາພັກສາ ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີໄປຍັງປະເທດເກາະມາລດິບ ທ່າມກາງທີ່ມີການປະທ້ວງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຜັກດັນຈາກວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ທ່ານຣາຈາພັກສາ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນຄືນວັນພຸດວານນີ້.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນຕອນເດິກຂອງຄືນວັນພຸດ ຢູ່ນອກຫໍລັດຖະສະພາຂອງສຣີລັງກາ ບ່ອນທີ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຣານີລ ວິກເກຣມາຊິງເກ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ສະມາຊິກສະພາຂອງສຣີລັງກາກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ໃນອາທິດໜ້າ ຊຶ່ງຈະຮັບໜ້າທີ່ໄປຈົນໝົດກຳໜົດເວລາທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຂອງທ່ານຣາຈາພັກສາ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານອານໂຕນິໂອ ກູເຕເຣັສ ກ່າວວ່າ ທ່ານພວມຕິດຕາມເບິ່ງສະຖານະການຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ທ່ານກູເຕເຣັສ ກ່າວຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ມັນເປັນເລື້ອງສຳຄັນທີ່ບັນຫາຮາກເຫງົ້າຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງແລະຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງພວກປະທ້ວງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳຂອງພັກການເມືອງທັງຫຼາຍ ຮັບເອົາຈິດໃຈຂອງການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ ໃນການໂອນອຳນາດແບບສັນຕິແລະເປັນປະຊາທິປະໄຕ.