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ອັງກິດ​ວ່າ ຈະ​​ຕອບ​ໂຕ້ "​ແບບເໝາະສົມ" ຖ້າ​​ພົບ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ​​ເປັນ​ຜູ້​ວາງສານພິດ ໃສ່​ອະດີດ​ ນັກ​ສືບ​ຣັດ​ເຊຍ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດ ທີ່ໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນສານເຄມີ ກໍາລັງຍ່າງເຂົ້າໄປຫາຕູບຜ້າເຕັ້ນ ທີ່ກາງກວາມແປ້ນມ້າ ທີ່ທ່ານເຊີ​ເກ ສກຣີປາລ (Sergei Skripal) ອະດີດ​ນັກ​ສືບ ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ແລະລູກສາວຂອງ​ທ່ານນັ່ງຢູ່ ຕອນຖືກສານພິດ ຢູ່ໃຈກາງເມືອງຊາລິສບູຣີ (Salisbury) ໃນອັງກິດ ໃນວັນທີ 8 ມີນາ, 2018 ຜ່ານມານັ້ນ.

ນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ ​ເທຣີຊາ ​ເມ (Theresa May) ຂອງອັງກິດ​ສັນຍາ​ວ່າ
ຈະ​ທໍາ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້ "​ແບບເໝາະສົມ" ຖ້າ​ຫາກອັງກິດ​ພົບ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍເປັນ
​ຜູ້​ວາງສານພິດ ໃສ່​ອະດີດ​ນັກ​ສືບ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ.

​ໃນ​ການກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ໂທລະພາບ ​ໄອ​ທີ​ວີ (ITV) ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ນັ້ນ ທ່ານ
​ນາງກ່າວ​ວ່າ "​ແຕ່​ວ່າ​ຈົ່ງໃຫ້​ເວລາ​ ​ແລະ​ສະຖານ​ທີ່ແກ່​ຕໍາຫລວດດໍາ​ເນີນ​ການ
​ສືບສວນຕົວ​ຈິງ​ກ່ອນ. ​ແນ່ນອນ​ ຖ້າ​ຫາກວ່າ ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ແລ້ວ
ລັດຖະບານ... ຈະ​ປະຕິບັດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງໃນ​ເວລາ​ອັນ​ເໝາະສົມ ​ແລະ
​ບົນ​ພື້ນຖານ​ ຂອງຫລັກ​ຖານ​ດີ​ທີ່​ສຸດ."

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນອັງກິດ ທ່ານນາງແອມເບີ ຣູດ (Amber Rudd)
ກ່າວ​ຕໍ່ສະພາ​ວ່າ “ການ​ໃຊ້​ສານເຄມີທຳລາຍລະບົບປະສາດດັ່ງ​ກ່າວຢູ່​ຜືນ​ແຜ່ນ
ດິນ​ຂອງ​ອັງກິດ ຖື​ວ່າ​ ເປັນການ​ກະທໍາ​ທີ່ດື້ດ້ານ ​ແລະຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ນີ້ຄື​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ທໍາການ​ຄາດ​ຕະກໍາແບບ​ຮ້າຍ​ກາດ​ປ່າ​ເຖື່ອນ ​ແລະ​
ຈົ່ງ​ແຈ້ງ​ທີ່​ສຸດ”

​ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນ​ນຶ່ງກ່າວ​ຕໍ່ສໍານັກ​ຂ່າວສະກາ​ຍນີ້ວສ໌ (Sky News) ຂອງ ​
ອັງກິດວ່າ ​ມີທັງໝົດ 21 ຄົນ ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບຍ້ອນ​ຖືກສານເຄມີທຳລາຍລະ
ບົບປະສາດ ທີ່​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ຢູ່​ໃກ້​ສູນ​ກາງ​ການ​ຄ້າ​ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງຊາ​ລິ​ສ​ບູຣີ
(Salisbury) ທາງພາກໃຕ້ຂອງ​ອັງກິດ​ນັ້ນ.

3 ຄົນ​ຍັງນອນ​ຢູ່​ໃນໂຮງໝໍຢູ່ ​ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນມີພວກ​ທີ່​ປາກົດ​ວ່າ​ເປັນ​ເປົ້າໝາຍ
ຂອງ​ການ​ໂຈມ​ນີ້ ຄື​ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ສກຣີປາລ (Sergei Skripal) ອະດີດ​ນັກ​ສືບ
​ຂອງຣັດ​ເຊຍ, ນາງ ຢູ​ເລຍ (Yulia) ລູກສາວຂອງ​ທ່ານ ​ແລະ​ທ່ານນິກ ​ເບ​ລີ
(Nick Bailey) ຕໍາຫລວດອັງກິດທີ່ໄປ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າພາຍຫລັງ​ທີ່​ພົບ
​ເຫັນ​ສອງ​ຄົນນັ້ນໝົດສະຕິ ​ແລະລົ້ມລົງຈາກ​ແປ້ນ​ມ້າ​ອັນ​ນຶ່ງຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ​ຂອງ​ຕຶກ.

ຜູ້​ພົບ​ເຫັນ​ເຫດການ​ບອກ​ນັກ​ຂ່າວ​ອັງກິດ​ວ່າ ນາງຢູ​ເລຍ ສກຣີປາລ (Yulia
Skripal) ສະຫລົບ​ໄປ​ໂດຍ​ທີ່ມີ​ຝອດ​ໄຫລ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປາກ​ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່
“ຕາ​ເຫລືອກ​ຂຶ້ນ ​ແຕ່​ວ່າ​ຂາວ​ໄປໝົດ”. ຄົນຜູ້​ນັ້ນ​ເວົ້າອີກວ່າ “ສ່ວນ​ຜູ້​ຊາຍ​ນັ້ນ
​ແມ່ນໂຕ​ແຂງ, ມືຢຸດ​ເໜັງ ​ແຕ່​ວ່າ​ລາວ​ຍັງ​ຫລຽວ​ໄປ​ທາງໜ້າ​ແບບ​ຕົງໆ​ໄດ້.”

​ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ສກຣີປາລ (Sergei Skripal) ແລະລູກສາວຂອງ​ທ່ານ​ຍັງ​ຢູ່​ບໍ່ຟື້ນ
ສະຕິ​ຄືນ​ມາໄດ້​ເທື່ອ ​ແລະ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່ອັນຕະລາຍ​ຢູ່ ​ມາ​ຮອດ​ແລງ​ວັນ
​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້. ສ່ວນ​ທ່ານ ​ເບ​ລີ (Bailey) ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ
​ແຕ່​ວ່າ​ກໍ​ສາມາດ​ຮູ້​ເມື່ອ​ຄີງ​ແລ້ວ.

ຕໍາຫລວດ​ໄດ້​ກວດ​ເບິ່ງພາບ​ຢູ່​ໃນ​ກ້ອງ​ວົງ​ຈອນ​ປິດຢູ່​ບ່ອນ​ເກີດ​ເຫດ ​ແລະ​ມີ​
ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສຸມ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕໍ່ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ແລະ​ຜູ້ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ທີ່
​ປາກົດ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃກ້ໆບ່ອນ​ເກີດ​ເຫດ​ນັ້ນ.

ຕໍາຫລວດ​ບໍ່ໄດ້​ເວົ້າຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ກ່ຽວກັບສານພິດທຳລາຍເສັ້ນປະສາດທີ່​ຖືກ
ທ່ານ ສກຣີປາລ (Skripal) ຫລື​ເວົ້າວ່າ​ຜູ້​ໃດ​ເປັນ​ຜູ້ໃຊ້​ສານ​ດັ່ງກ່າວ​ນັ້ນເທື່ອ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້

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