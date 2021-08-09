ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການຫລິ້ນກິລາ ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະອະນາຄົດອັນຍາວໄກ

ຮູບພາບຂອງທີມນັກກິລາບານເຕະຍິງ ປະຈໍາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຫຼື High school ຂອງລູກສາວຍານາງ ຄອນສະຫວັນ
Embed
ເຊີນຟັງລາຍງານ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຫລິ້ນກິລາ ໃນການໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:01:35 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຈາກກໍລະນີທີ່ມີການສ້າງຊື່ສຽງ ໃຫ້ແກ່ທີມຊາດສະຫະລັດ ໃນການແຂ່ງຂັນຊິງໄດ້ຫຼຽນຄໍາກິລາໂອລິມປິກປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວປະເທດຍີປຸ່ນນັ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີເດັກນ້ອຍຫຼາຍໆຄົນ ມີຄວາມຫ້າວຫັນຢາກໄປຫຼິ້ນກິລາໃນປະ ເພດໃດປະເພດນຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຖະນັດຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານຊື່ສຽງ ຄວາມແຂງແຮງຂອງຮ່າງກາຍແລະສ້າງຄວາມພາກພູມໃຈໃຫ້ກັບຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາເອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ຜູ້ປົກຄອງເອງ ກໍ່ສະໜັບສະໜຸນເປັນຢ່າງດີ ເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະຄວາມຫວັງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງທີ່ຍານາງຄອນສະຫວັນ ເທບພະໂນຣິນ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ໂມບິລ ລັດ ອາລາບາມາ ມາເລົ່າສູ່ທຸກຄົນຟັງດັ່ງນີ້:

“ຕອນນ້ອຍໆກະຫລິ້ນເບສບອລ ກ່ອນ, ຊັອກເກີ ແລະກໍ່ບາສເກັດບອລ. ຫລິ້ນ ຫລາຍຢ່າງ ແລະກໍ່ ຄາຣາດີ. ຄືຢາກໃຫ້ເພິ່ນຫລິ້ນ ດີກວ່າໄປຫລິ້ນໂທລະສັບຫັ້ນນະ, ຢາກໃຫ້ເພິ່ນເຮັດນີ້ເຮັດນັ້ນ, ໂຕໃດເພິ່ນມັກ ໂຕໃດເຮົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າເຂົາມັກທາງນີ້ ເຮົາກໍ່ສະໜັບສະໜຸນ. ຫລິ້ນຫລາຍມາໝົດລະ ລາວກໍ່ມັກແຕ່ຊັອກເກີ ເພິ່ນຢູ່ດົນທີ່ສຸດ, ຫລິ້ນໃຫ້ຮາຍສະຄູລ ເພິ່ນເປັນສະໄຕຣເກີ້ແຖວໜ້າ. ໂຕໃດເຂົາບໍ່ມັກກໍ່ບໍ່ບັງຄັບ ແລ້ວແຕ່. ຢາກໃຫ້ເຂົາມີແອັກທີວິທີເພື່ອຕໍ່ອະນາຄົດຍາມເຂົາໄປໂຮງຮຽນ ຫລືຍາມໃຫຍ່ມາຫັ້ນໜາ, ມີທາງເລືອກດີກວ່າໄປໝົກໝຸ່ນຫລິ້ນແນວອື່ນ ເຮັດແນວບໍ່ດີ.”

ການຫລິ້ນກິລາ ນອກຈາກຈະສ້າງເວລາໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຝຶກຝົນຕົນເອງໃຫ້ມີຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ ສຸຂະພາບດີແລ້ວ, ກິລາຍັງຈະສ້າງອະນາຄົດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພວກເຂົານໍາອີກດ້ວຍ ພຽງແຕ່ມີຄວາມບາກບັ່ນພະຍາຍາມ ແລະຄວາມຝັນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

Back to top
XS
SM
MD
LG