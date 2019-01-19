ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບການພົບປະສຸດຍອດ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາຈະມານີ້ ໃນສະຖານທີ່ ຊຶ່ງຈະມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ “ຕາມພາຍຫຼັງ.”
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານກິມ ຢົງ ໂຊລ ທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື້ອງນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່າວວ່າ “ໄດ້ໂອ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະໃຫ້ພຽງຢາງ ຍົກເລີກ ໂຄງການນິວ ເຄລຍ ຂອງຕົນນັ້ນ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ພົບປະກັບອະດີດຫົວໜ້າສືບລັບຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຜູ້ຄົນມັກເອີ້ນທ່ານວ່າ ເປັນມືຂວາຂອງທ່ານກິມນັ້ນ ໂດຍໃຊ້ເວລາທັງໝົດຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ.
ຫຼັງຈາກພົບປະກັນແລ້ວ ທ່ານນາງຊາຣາ ແຊນເດີຣສ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ “ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ” ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຢູ່.
ທ່ານນາງແຊນເດີຣສ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ທຳຄວາມກົດດັນ ແລະລົງໂທດເກົາຫຼີເໜືອ ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າ ມີການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ ໂດຍເຕັມແລ້ວ. ທ່ານນາງແຊນເດີຣສ ກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ດີຂອງຝ່າຍເກົາຫຼີເໜືອໃນການປ່ອຍໂຕປະກັນແລະການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານກິມ ຢົງໂຊລ ຍັງໄດ້ພົບປະ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ທີ່ໂຮງແຮມແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ. ການພົບປະດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຟື້ນຟູການເຈລະຈາກ່ຽວກັບເລື້ອງນິວເຄລຍ ຊຶ່ງມີການເລື່ອນເວລາ ມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວໃນອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເປັນການປະຕິເສດຂອງພຽງຢາງ ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງສະຫະລັດໃນການໃຫ້ໂຕເລກທີ່ລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງ
ອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂອງຕົນນັ້ນ.
ການປະກາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກນັກວິເຄາະຫຼາຍໆຄົນຍັງມີຄວາມສົງໄສຢູ່ ກ່ຽວກັບວ່າມີຄວາມກ້າວໜ້າພຽງພໍຫຼືບໍ່ໃນການເຈລະຈາທີ່ຈະຈັດການພົບປະ ສຸດຍອດຄັ້ງທີສອງຂຶ້ນ.
ແຕ່ໃນຫຼາຍໆໂອກາດ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກ່ຽວກັບ ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນນີ້ວ່າ “ກັບເກົາຫຼີເໜືອແລ້ວ ພວກເຮົາແມ່ນມີການໂອ້ລົມກັນທີ່ດີ” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນເປັນເລື້ອງພິເສດຫຼາຍ” ແລະບໍ່ແມ່ນ “ກັບບຸກຄົນອື່ນໆ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ພວກທ່ານຈະຢູ່ໃນສົງຄາມແລ້ວ ເວລານີ້.”
ແຕ່ພວກຕ້ອງຕິ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຽງຢາງບໍ່ໄດ້ເອົາບາດກ້າວ ທີ່ສຳຄັນໃດໆໄປສູ່ການປົດອາວຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການພົບປະຄັ້ງປະຫວັດສາດ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະທ່ານກິມ ທີ່ສິງກະໂປ ໃນເດືອນມິຖຸນາປີກາຍ.
ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນສຸກວານນີ້ ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກິວຕີເຣສໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍເຈລະຈາກັນຕໍ່ໄປ.
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